Королева Соня затмила свою невестку - кронпринцессу Метте-Марит - на церемонии приветствия в Осло

Приветствовали дамы президента Молдовы - Майю Санду, которая прибыла с визитом в Норвегию.

На церемонии приветствия ее встречал норвежский король Харальд V, его супруга - королева Соня, и кронпринцесса Метте-Марит. Они собрались на Дворцовой площади в Осло.

Майя Санду, королева Соня, король Харальд V и кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

Госпожа Санду была в светлом деловом костюме, лаконичных серьгах, с безупречной укладкой и макияжем.

Королева Соня надела малиновый костюм и пальто-накидку в тон, а также подобрала подходящую шляпу, солнцезащитные очки, крупные серьги и колье. А ее невестка - кронпринцесса Метте-Марит - надела короткий черный жакет и белую юбку миди, дополнив лук клатчем от Prada, широкополой шляпой и перчатками, а на груди у нее была пришпилена интересная брошь.

Кронпринцесса Метте-Марит и королева Соня / Фото: Getty Images

Король Харальд V, который недавно заявил, что больше не может исполнять все королевские обязанности и от некоторых ему придется отказаться, появился на церемонии в военной форме.

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