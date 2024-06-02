Королева в кедах: вынужденные наряды Летиции из-за сломанного пальца на ноге

Обычно летом она предпочитала носить эспадрильи, но в этом сезоне вынуждена временно отложить их в дальний ящик.

Совсем недавно стало известно, что королева Испании сломала ногу. 51-летняя Летиция получила перелом проксимальной фаланги центрального пальца правой стопы. Травма произошла дома у королевы - она ударилась ногой об стол.

Из-за этой неприятности Ее Величество не может больше носить обувь на каблуках, во всяком случае временно. Поэтому уже на протяжении нескольких недель она появляется на публике исключительно в кедах белого цвета, которые сочетает с брючными костюмами.

Чаще всего Летицию можно было увидеть в белых брюках, которые отличаются только тканью и фасоном. Несколько раз она надевала брюки-сигареты, но также появилась в кюлотах. Летиция обычно такие варианты штанов предпочитает носить с яркими жакетами.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Некоторые из ее штанов были льняными, что было особенно удобно в жаркую погоду. Например, костюм от бренда MANGO она сочетала с зеленой блузой с перфорацией, а также парой кед от Vivobarefoot.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Но, конечно, носила она не только белый цвет с кедами, а еще и яркие костюмы. За период своей травмы Летиция успела выгулять несколько стильных луков от El Corte Inglés и MIRTO.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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