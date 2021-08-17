Королева в опасности: сотрудник Елизаветы II заболел коронавирусом

Сообщается, что он изолировал и отправлен на карантин.

В шотландском поместье британской королевы Елизаветы II произошел неприятный случай. Ее сотрудник получил положительный тест на COVID-19, после чего был отправлен домой, пишет The Sun.

95-летняя Елизавета II, которая в конце 2020 года была вакцинировала двумя дозами от коронавирусной инфекции, остается, как и планировалось, в своем поместье в Абердиншире. Там же с ней гостят ее сыновья принц Эндрю с экс-супругой Сарой Йоркской и принц Чарльз с женой герцогиней Камиллой, а также внучка королевы принцесса Евгения со своей семьей.

Королева Елизавета II / Getty Images

Букингемский дворец ситуацию с коронавирусом не комментирует. Напомним, монарх отправилась в Балморал на свои традиционные летние каникулы в прошлом месяце и поучаствовала в торжественно параде по случаю ее приезда. Это первое пребывание Елизаветы II в поместье после смерти ее мужа, герцога Эдинбургского в апреле 2021 года.

Королева Елизавета II и принц Филипп с детьми в Балморале / Associated Press

Сообщается также, что к концу этого месяца королеву посетят граф и графиня Уэссекские, а также герцог и герцогиня Кембриджские и их дети.

Читайте также: Семейный отдых в Балморале: вспоминаем, как Елизавета II с мужем Филиппом и детьми проводила каникулы

Королева Елизавета II в Шотландии (13 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку