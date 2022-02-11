Королева в опасности: за здоровьем Елизаветы II наблюдают врачи после новости о болезни принца Чарльза

Королева в опасности: за здоровьем Елизаветы II наблюдают врачи после новости о болезни принца Чарльза

В начале этой недели королева Елизавета II вернулась из Сандрингема, где провела свой платиновый юбилей, в Виндзор.

Очевидно, что после ее возвращения монарх встречалась со своим сыном принцем Чарльзом, который, как известно, вчера получил положительный результат теста на COVID-19.

Источники из дворца сообщают, что 73-летний принц Уэльский недавно встречался со своей 95-летней матерью, но у Елизаветы II нет никаких симптомов. Однако ситуация требует более тщательного контроля. Публику информировать о состоянии здоровья королевы не будут.

Принц Чарльз и королева Елизавета II / Associated Press

Королева Елизавета II полностью вакцинирована, поэтому ей не нужно будет самоизолироваться, если только она не даст положительный результат. Тем временем известно, что у будущего короля Чарльза был обнаружен положительный тест, но никаких сильных симптомов он не ощущает. Как сейчас обстоят дела со здоровьем принца Уэльского, не известно.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла / Associated Press

Известно, что у герцогини Корнуольской Камиллы тест на COVID-19 отрицательный.

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