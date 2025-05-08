Королева в платье Dior, а король в сером костюме: Камилла и Чарльз посетили садовую вечеринку

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

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Король Чарльз и королева Камилла возглавили королевскую семью на первой садовой вечеринке сезона в Букингемском дворце. К королевской чете на мероприятии присоединились принцесса Анна, принц Эдвард, герцогиня Эдинбургская Софи и герцог и герцогиня Глостерские.

Садовые вечеринки проводятся с 1860-х годов как способ для монарха поблагодарить выдающихся членов сообщества за их вклад и вознаградить общественную службу. Более 30 000 человек приглашаются на празднества каждый год в разные даты.

Монарх появился на мероприятии в светло-сером костюме, белой полосатой рубашке, с галстуком в принт, к которому было прикреплено что-то вроде броши и в голубом жилете. В нагрудном кармане пиджака короля был платок — неизменный аксессуар практически каждого образа короля, в руках он держал шляпу-цилиндр и зонт-трость.

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Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла облачилась в синее платье от Dior с кружевной вставкой на груди и плиссированным подолом. Она была в широкополой шляпе Philip Treacy, обута в туфли-лодочки из замши и атласа с открытым носком на низком каблуке от Chanel, а в руках держала сумку Charlotte Elizabeth.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Камилла сделала прическу и макияж, надела крупные серьги-клипсы с бирюзой и такую же брошь, украшенную бирюзой и бриллиантами прикрепила к платью. Это украшение перешло королеве Елизавете II в наследство от ее бабушки, королевы Марии.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press