Королева в шубе: рассматриваем роскошный лук Елизаветы II

У королевы Елизаветы II и принца Филиппа всегда была очень насыщенная жизнь.

Сегодня вспоминаем фото из архива королевской семьи, датированное 19 октября 1957 года, когда Ее Величество королева была запечатлена возле мясного прилавка супермаркета в Westin Huntsville, штат Мэриленд.

Королева и ее муж принц Филипп, вернувшись в Вашингтон с футбольного матча Университета Мэриленда и Университета Северной Каролины в Колледж-Парке, штат Мэриленд, посетили супермаркет в разгар торговых выходных. Они копошились в корзинах, восхищались стейками и расспрашивали покупателей об их покупательских привычках.

Королева Елизавета II / Associated Press

В этот день королева была одета в теплую шубу и перчатки, на голове у нее был головной убор, в руке она держала сумку на коротком ремешке. Неизменными аксессуарами в образе монарха и тогда, и сейчас являются жемчужные украшения – колье из трех нитей и серьги. А вот мех королева давно не носит, тем более натуральный.

Королева Елизавета II / Getty Images

Принца Филиппа на фото нет, хотя он, конечно же, сопровождал супругу в этой поездке.

Читайте также:

Секрет долголетия: пять долгожителей в британской королевской семье

Кто заменит Елизавету II: 12 королевских наследников, претендующих на трон

Они вошли в историю: королева Елизавета II и еще три самых долгоправящих монарха

Архивные фото королевы Елизаветы II и ее семьи (23 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку