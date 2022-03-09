Королева Великобритании Елизавета II демонстрирует поддержку Украине прямо во время своих аудиенций

Члены британской королевской семьи никогда не делают политических заявлений, но это не значит, что они не могут поддерживать те или иные события.

Королева Великобритании Елизавета II вопреки тому, что никогда не делает политических заявлений, публично уже поддержала Украину.

Недавно во время аудиенции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо королева своими действиями показала, что поддерживает нашу страну во время войны. Во время этой встречи на столе у Ее Величества стояла ваза с композицией из сине-желтых цветов.

Королева Елизавета II и Джастин Трюдо / Associated Press

Эта встреча Елизаветы II и Джастина Трюдо, о которой мы писали ранее вот здесь, состоялась через несколько дней после того, как королева сделала "щедрое пожертвование" в помощь украинцам. Королевская семья не умалчивает о том, что происходит в Украине: ранее о ситуации высказывались принц Чарльз и его супруга Камилла, принц Уильям и его супруга Кейт, а также герцог и герцогиня Сассекские, которые живут в США.

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