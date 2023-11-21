Королева ярких аутфитов: супруга короля Нидерландов произвела фурор новым образом

На днях Ее Величество присутствовала на церемонии вручения премии Cultuurfonds Prize 2023 в Роттердаме, проходившую в театре Zuidplein.

52-летняя королева ошеломила выбором платья, появившись на церемонии в ярком наряде Claes Iversen, сшитое на заказ, сочетая его с красными уже хорошо знакомыми нам туфлями Natan Couture и контрастным клатчем в тон.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима распустила белокурые волосы, сделала насыщенный макияж, подчеркнув глаза, а на губы нанесла нежно-розовый блеск. Свой образ она завершила сдержанными серьгами с бриллиантами и кольцом на пальце.

Иногда королева Максима выбирает более спокойные оттенки для своих образов. В прошлый раз, например, Ее Величество демонстрировала серый total look со своей любимой шерстяной накидкой Natan Couture, стоимостью 540 евро. Обута Максима была в темно-серые замшевые туфли на каблуках Gianvito Rossi, а в руках держала классическую сумку от Chanel.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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