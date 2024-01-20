Королеве Бельгии - 51: дворец поделился новыми фотографиями Матильды

Фотографии были сдела на фоне природы в ясный и теплый день, а Ее Величество выглядела на них очень счастливой.

Сегодня, 20 января, королева Бельгии Матильда отмечает свой 51-й день рождения.

По случаю дня рождения Королевский дом Бельгии опубликовал две новые фотографии. Снимки были сделаны Владом Вандеркеленом в саду замка Лакен.

На портретах королева позировала в непринужденном образе, поскольку на ней был теплый свитер, коричневая жилетка и брюки. Также образ Ее Величество дополнила коричневыми сапогами, а завершали ее образ любимая укладка, легкий макияж и несколько украшений: большие круглые серьги в ушах, браслет с подвесками и часы.

Напомним, что также 20 января день рождения отмечает еще одна представительница королевской семьи, но британской - герцогиня Эдинбургская. Софи сегодня исполнилось 59 лет.

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