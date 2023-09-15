Королеве детектива 133 года: загадочная жизнь Агаты Кристи

Агата Кристи считается самым продаваемым и переводимым автором всех времен, и сегодня она праздновала бы свой 133-й день рождения.

Эта легендарная женщина является вторым после Шекспира самым переводимым английским писателем в мире, а ее произведения уступают в популярности разве что Библии. Блестящий ум писательницы породил самых привлекательных и интригующих персонажей, о которых говорят до сих пор. Разве этих улик недостаточно, чтобы понять, о ком мы говорим? Конечно же, не трудно догадаться — речь идет о королеве детектива — Агате Кристи.

Сегодня, 15 сентября, этой талантливой и поистине легендарной женщине исполнилось бы 133 года. В честь дня рождения матери тайн предлагаем заглянуть в закулисье ее жизни.

Агата Мэри Кларисса Миллер, вошедшая в историю просто как Агата Кристи, родилась в приморском курортном городке Торки, Девон, в семье Фредерика и Клариссы Миллер, став третьим ребенком в семье. Отец Агаты был богатым американским биржевым маклером, а мать — дочерью британского военного капитана. Ее отец умер, когда девочке было 11 лет.

Мать Агаты была своеобразной женщиной и считала, что ее дочь не должна была учиться читать до 8-летнего возраста. По ее мнению, настоящая леди обязана была уметь играть на одном музыкальном инструменте, регулярно брать уроки вокала и уметь танцевать, а вот читать ей было совершенно ни к чему. Но девочка все равно освоила этот запретный навык еще в четыре года.

Агата Кристи / Фото: Getty Images

Юная Агата получала образование как истинная аристократка: была отправлена в школу для девочек, а впоследствии училась в Париже.

По возвращению домой в Великобританию, скудное денежное положение заставило семью переехать в Каир. Однако девушка уже тогда увлекалась литературой, писала маленькие рассказы и даже отсылала их в газеты, но они так и не были опубликованы. Тем более, что далее последовала война и девушке уже было не до литературы.

Во время Первой мировой Агата работала в больнице, а затем в аптеке. Эта работа сильно повлияла на ее будущее творчество, так как многие убийства в ее романах, а если быть точными — 83, происходят с помощью яда.

В свои двадцать лет она впервые вышла замуж. Свадьба состоялась в канун Рождества в 1914 году, а ее избранником стал полковник Арчибальд Кристи, пилот Королевского летного корпуса, с которым Агата познакомилась в 1912 году, когда он был еще лейтенантом. Вскоре после женитьбы, 27 декабря 1914 года, Арчи вернулся на военную службу во Францию, и на протяжении войны супруги почти не виделись. Их полноценная семейная жизнь началась только в январе 1918 года, когда Арчи был направлен в военное ведомство в Лондоне, где молодая семья сняла квартиру. 5 августа 1919 года у супругов родилась дочь Розалинда. Этот период стал началом творческого пути Агаты Кристи.

Но в 1926 году, после смерти матери и известия о том, что муж ей изменяет, писательница пережила приступ паники и исчезла на 11 дней. Дочь Розалинду и дом она оставила на попечение служанок, а своему секретарю Карло написала письмо, в котором утверждала, что направилась в Йоркшир. В последствии женщину нашли в шикарном спа-отеле, где она была зарегистрирована под именем Тереза Нил. Врачи диагностировали у женщины амнезию, из-за которой она не помнила подробностей исчезновения. Но что произошло на самом деле — так и осталось загадкой.

Фотографии в Daily News Агаты Кристи (1890 - 1976), показывающая, как она могла замаскироваться после своего исчезновения / Фото: Getty Images

Через несколько лет, в 1930 году, Агата вышла замуж еще раз — за археолога Макса Маллоуэна, который был на 14 лет моложе ее. Во время этого брака Кристи написала множество своих популярных романов, действие которых происходит на Ближнем Востоке. Например, одним из них был "Убийство в Восточном экспрессе". Пара пережила Вторую мировую войну и пробыла в браке 45 лет.

Агата Кристи и Макс Маллоуэн / Фото: Getty Images

Интересно, что, несмотря на свою популярность, Кристи очень стеснялась работы и часто представлялась домохозяйкой. Но и относилась она к писательству, как к хобби. Возможно, именно такое отношение и помогло ей стать той, кем мы ее сейчас знаем.

12 января 1976 года Агата Кристи умерла у себя дома в возрасте 85 лет. За свою жизнь она написала более 60 детективных романов и опубликовала 14 сборников рассказов. Самые известные придуманные ею персонажи до сих пор покоряют сердца читателей и кинолюбителей, ведь множество ее книг было экранизировано.

Агата Кристи / Фото: Getty Images

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