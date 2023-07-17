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Королеве Камилле 76: дворец поделился новыми фото именинницы

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1890
Время на прочтение
1 мин
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Королеве Камилле 76: дворец поделился новыми фото именинницы

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла сегодня празднует свое 76-летие.

В королевском аккаунте в Твиттере опубликовали фотографию Камиллы, сопроводив ее поздравительным текстом.

"Сегодня мы поздравляем Ее Величество Королеву с днем рождения!".

Фото было сделано во время недавнего визита короля Чарльза и королевы Камиллы в Шотландию, где прошла вторая коронация монарха. Как раз когда король и его супруга открыли мемориальную доску у новых Юбилейных ворот, установленную у входа в Abbey Yard в ознаменование платинового юбилея королевы Елизаветы II, во дворце Холирудхаус в Эдинбурге.

Поздравили Камиллу и принц и принцесса Уэльские. Они взяли фото с Уимблдона, который Ее Величество недавно посещала.

А вот в Instagram королевского аккаунта тишина. Новое портретное фото не опубликовали, зато поделились в сторис коллажем из нескольких снимков Камиллы.

Королева Камилла / © Instagram британской королевской семьи
Королева Камилла / Фото: Instagram британской королевской семьи

Аккурат ко дню рождения Ее Величества мы собрали для вас подборку любимых образов королевы Камиллы. Стиль супруги короля Чарльза III заметно изменился с тех пор, как она стала королевой.

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Дата публикации
Просмотры
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