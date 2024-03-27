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Королеве Камилле передали подарок для Кейт, она обещала его передать принцессе Уэльской

Королеве Камилле передали подарок для Кейт, она обещала его передать принцессе Уэльской

Королеве Камилли передали подарок для принцессы Кейт / Фото: Associated Press

Это произошло во время сегодняшнего визита Ее Величества в город Шрусбери.

Королева появилась там в пальто верблюжьего цвета от Anna Valentine и любезно пообщалась с публикой. Несколько поклонниц передали Камилле послание для принцессы Уэльской Кэтрин – это был плакат, на котором было написано: "Передайте нашу любовь Кейт", его королеве передали две молодые девушки.

Королева Камилла / © Associated Press
Королева Камилла / Фото: Associated Press

Камилла была тронута подарком и пообещала девушкам передать ей этот плакат. "Я знаю, что Кэтрин в восторге от всех добрых пожеланий и поддержки", - сказала в разговоре с поклонниками королева.

Королева Камилла / © Associated Press
Королева Камилла / Фото: Associated Press

Также во время этого визита Ее Величеству вручили портрет ее и короля Чарльза III, которые, очевидно, также передали, чтобы поддержать короля, который лечится от рака.

Напомним, король Чарльз вчера также провел встречу в Букингемском дворце и в воскресенье планирует посетить пасхальную службу.

Король Чарльз и королева Камилла на пасхальной службе в 2023 году / © Associated Press
Король Чарльз и королева Камилла на пасхальной службе в 2023 году / Фото: Associated Press

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