Королеве Камилле передали подарок для Кейт, она обещала его передать принцессе Уэльской

Это произошло во время сегодняшнего визита Ее Величества в город Шрусбери.

Королева появилась там в пальто верблюжьего цвета от Anna Valentine и любезно пообщалась с публикой. Несколько поклонниц передали Камилле послание для принцессы Уэльской Кэтрин – это был плакат, на котором было написано: "Передайте нашу любовь Кейт", его королеве передали две молодые девушки.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Камилла была тронута подарком и пообещала девушкам передать ей этот плакат. "Я знаю, что Кэтрин в восторге от всех добрых пожеланий и поддержки", - сказала в разговоре с поклонниками королева.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Также во время этого визита Ее Величеству вручили портрет ее и короля Чарльза III, которые, очевидно, также передали, чтобы поддержать короля, который лечится от рака.

Напомним, король Чарльз вчера также провел встречу в Букингемском дворце и в воскресенье планирует посетить пасхальную службу.

Король Чарльз и королева Камилла на пасхальной службе в 2023 году / Фото: Associated Press

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