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Королеве Маргрете II сделали операцию: дворец поделился подробностями

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
65
Время на прочтение
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Королеве Маргрете II сделали операцию: дворец поделился подробностями

Королева Маргрете II / Фото: Associated Press

82-летней датской королеве сделали операцию. Королевский дворец поделился новостями о том, как чувствует себя монарх.

В среду королеве Маргрете II сделали обширную операцию на спине, о которой ранее объявил датский королевский дом. В последнем заявлении дворец сообщил, что операция прошла успешно, и Ее Величество останется в больнице до выздоровления.

Королеве Маргрете II / © Getty Images
Королеве Маргрете II / Фото: Getty Images

"Ее Величество Королева сегодня перенесла обширную операцию на спине в Rigshospitalet в Копенгагене. Операция прошла в соответствии с планом, и в данных обстоятельствах состояние королевы хорошее и стабильное", — говорится в заявлении Датского королевского дома. "В ближайшее время королева будет по-прежнему госпитализирована в Ригсхоспиталь, а после этого ее ждет более длительный период выздоровления и реабилитации спины", - говорится в заявлении.

Напомним, дворец объявил об операции королевы две недели назад, отметив, что королева Маргрете уже давно страдает проблемами со спиной. На момент пока королева выздоравливает ее будет заменять старший сын кронпринц Фредерик, он станет регентом.

Королева Маргрете II и кронпринц Фредерик / © Getty Images
Королева Маргрете II и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
65
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