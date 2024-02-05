Королеве Мэри сегодня 52: датский дворец поделился особенным фото именинницы

В этот раз датский королевский дворец поделился особенным снимком в честь именинницы.

Король Фредерик X и королева Мэри / Фото: Associated Press

"У Ее Величества Королевы день рождения, и сегодня ей исполняется 52 года. Для сегодняшнего случая королева выбрала фотографию особого момента с отцом из ее последней поездки в Австралию в декабре. Фотографом выступил Его Королевское Высочество принц Винсент", - гласит подпись к снимку.

Напомним, что мать Мэри скончалась в 1997 году в результате неудачной операции на сердце.

На снимке королева одета в черную блузку с глубоким вырезом, у нее через плечо висит сумка на тонком ремешке, волосы ее собраны в тугую косу, а на голове солнцезащитные очки. Отец Мэри одет в клетчатую рубашку и серый джемпер.

В прошлом году на день рождения тогда еще принцессы дворец делился фото Мэри, на котором она была запечатлена в платье-рубашке в горох. В этом году Ее Величество впервые отмечает день рождения в статусе королевы.

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