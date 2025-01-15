Королеве Норвегии Соне предстоит операция: дворец сделал заявление

Жена короля Норвегии Харальда V – королева Соня - на прошлой неделе была ненадолго госпитализирована из-за проблем с сердцем, которые возникли у нее во время пребывания на горнолыжном курорте.

Теперь королевский дворец Норвегии сообщает, что Ее Величеству королева предстоит операция, в ходе которой ей будет установлен кардиостимулятор.

В среду вечером перед процедурой ее госпитализируют в Риксхоспиталет в Осло, после чего она, как ожидается, останется в больнице в течение одного или двух дней.

Королева Соня / Фото: Getty Images

Напомним, ранее в выходные сообщалось, что 87-летняя королева Соня была ненадолго госпитализирована в больницу Лиллехаммера после того, как во время лыжной прогулки у нее случился приступ, связанный с ее текущим заболеванием сердца — мерцательной аритмией.

Операция состоится за день до того, как ее муж, 87-летний король Харальд V, отметит 17 января 34-ю годовщину своего пребывания на норвежском престоле. Несмотря на проблемы со здоровьем король не намерен отрекаться от трона в пользу своего сына кронпринца Хокона.

Король Харальд V и королева Соня / Фото: Associated Press

Напомним, в марте прошлого года королю установили кардиостимулятор после того, как он подхватил инфекцию во время отпуска в Малайзии.

А в 2023 году его дважды госпитализировали из-за инфекций, а также лечили от лихорадки — через три года после операции по замене сердечного клапана. В 2003 году Харальд также перенес операцию по удалению рака мочевого пузыря.

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