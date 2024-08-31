Королеве Рании 54 года: королевский двор Иордании поделился новым фото Ее Величества

На красивой фотографии она позировала с мужем.

31 августа королева Иордании Рания - супруга короля короля Абдаллы II - празднует день рождения. По случаю праздника королевский двор опубликовал новый портрет Ее Величества с мужем.

На фото Рания позирует в синем платье от бренда DVF с американской проймой и вырезами на талии. Наряд имеет высокую горловину и украшение в виде рюш.

Образ она дополнила белым палантином, который накинула на плечи, макияжем, укладкой, часами на руке и несколькими украшениями. Муж королевы был одет более просто и повседневно - на королле было поло, жилетка и легкие льняные штаны.

Рания и Абдалла в браке уже более 30 лет и у них родилось четверо детей: принц Хусейн, принцесса Иман, принцесса Сальма и принц Хашем. В этом году Рания впервые стала бабушкой - у принца Хусейна родилась дочка.

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