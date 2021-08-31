Королеве Рании сегодня 51: опубликованы два новых портера жены короля Иордании

Сегодня королева Иордании, жена короля Абдаллы II – королева Рания отмечает 51-летие.

По этому случаю были представлены два новых портера Ее Величества. На одном из них Рания позирует в красивом платье цвета марсала, с поясом на талии и интересным рукавом. У нее на лице насыщенный макияж и легкая улыбка, волосы собраны в прическу, а в ушах – серьги.

Королева Рания / Getty Images

На другом фото Рания запечатлена в красивом вышитом платье с вырезом на груди. У нее распущены и слегка накручены локонами волосы и красивый макияж.

Королева Рания / Getty Images

Вишитые платья королева Иордании очень любит и довольно часто надевает на разные торжественные и не только мероприятия. Кстати, не только Рания любит носить вышиванки, делают это и другие королевские особы.

Рания – мать четверых детей. Но красота ее не увядает с годами.

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О королеве Иордании есть несколько интересных фактов, например, Рания любит носить туфли из чистого золота, украшенные бриллиантами и топазами. Еще она имеет почетное звание полковника вооруженных сил страны. А ее муж король Абдалла II, назначил Ранию главой общества в поддержку военных и их семей. Но это звание ничуть не мешает супруге короля выглядеть блестяще и так же блестяще выполнять свои королевские обязанности.

Королева Рания с супругом / Associated Press

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