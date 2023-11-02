Королеве Софии - 85: какой она была в молодые годы и как выглядит сейчас

По этому случаю мы решили собрать подборку ее фотографий разных лет и показать вам, какой была раньше мать короля Филиппа VI и свекровь королевы Летиции.

София родилась 2 ноября 1938 года во дворце Татой близ Афин в семье принца Павла Греческого и его жены (будущих короля Греции Павла I и королевы Фредерики).

На этом фото принц Испании Хуан Карлос со своей невестой принцессой Греции Софией после объявления об их помолвке в 1962 году.

София и Хуан Карлос / Фото: Getty Images

14 мая 1962 года в Афинах состоялось ее бракосочетание с принцем Хуаном Карлосом, сыном графа Хуана Барселонского и наследником престола Испании. 22 ноября 1975 года Хуан Карлос был провозглашен королем, а его супруга София — королевой Испании.

София и Хуан Карлос в день свадьбы / Фото: Getty Images

У пары родилось трое детей - сын - принц Фелипе (нынешний король Филипп VI, в пользу которого в 2014 году отрекся его отец), и двое дочерей - инфанты Елена и Кристина.

Королева Испании София с мужем и детьми / Фото: Getty Images

Это портретное фото Софии сделано в 1975 году.

Королева Испании София / Фото: Getty Images

Королева София летом в Пальма-де-Майорка 8 августа 1987 года. В это время у нее гостили Чарльз и Диана, принц и принцесса Уэльские с детьми.

Королева Испании София / Фото: Getty Images

Королева Испании София и принцесса Диана с сыном Гарри / Фото: Associated Press

А это уже более поздние годы, на фото София со своей невесткой королевой Летицией, женой ее единственного сына Филиппа VI.

Королева Летиция с королевой Софией / Фото: Associated Press

До сих пор София исполняет свои королевские обязанности, посещая различные организации и мероприятия.

Королева Испании София / Фото: Associated Press

София - автор двух книг по греческой археологии, она прекрасно разбирается в живописи и неплохо рисует. Любит королева и музыку, в детстве она пела в хоре. Сегодня ее часто можно увидеть на театральных представлениях.

Напомним, недавно мы рассказывали, что королеву Софию не пригласили на церемонию приведения к присяге ее внучки - принцессы Леонор.

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