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Королеве Софии исполнилось 88 лет: эффектные выходы матери короля Испании
В своем почетном возрасте Ее Величество королева София все еще продолжает исполняться королевские обязанности.
В этом году день рождения королевы Софии был омрачен личными потерями и социальными трагедиями, которые не позволяют ей даже думать о праздновании.
2 ноября королеве Софии исполнилось 88 лет, и день был омрачен железнодорожной катастрофой в Толедо, произошедшей накануне, а также смертью ее родной сестры принцессы Ирен, с которой они были очень близки.
Несколько дней назад семья планировала обед, но с самого начала возникли проблемы с расписанием: лишь немногие внуки могли быть со своей бабушкой в понедельник в полдень. Кроме того, железнодорожная катастрофа, повергшая Испанию в траур, повлияла на планы королевы-матери, поскольку она не хочет ничего праздновать в разгар трагедии, пишет издание vanitatis.
Однако все равно состоится очень камерный обед, на котором, скорее всего, будет присутствовать инфанта Елена и, возможно, один из ее внуков, Мигель Урдангарин, который живет в Мадриде. Об этом сообщают источники, близкие к семье короля, которые внимательно следят за событиями, связанными с аварией, и считают, что сейчас не время для торжеств.
Мы решили вспомнить некоторые образы королевы Софии за этот год, чтобы отдать ей должное и восхититься.