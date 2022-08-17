Королевой красоты может стать каждая: Вероника Дидусенко одержала победу в борьбе за равноправие женщин на конкурсах

В Лос-Анджелесе состоялась пресс-конференция главы движения #RightToBeAMother - украинки Вероники Дидусенко, участницы движения Андреа Кироги, а также известной\ американской адвокатессы Глории Оллред, посвященная исторической победе в их борьбе с дискриминацией матерей и замужних женщин в индустрии.

Прессслужба

Прессслужба

5 августа 2022 года первый из Большой четверки конкурс "Мисс Вселенная" объявил о допуске к участию матерей, беременных, замужних и разведенных женщин.

Это историческое решение стало результатом четырехлетней борьбы, которую Вероника Дидусенко начала в 2018 году, когда ее лишили короны "Мисс Украина".

Дискриминационное ограничение участия в конкурсах по отношению к замужним, разведенным женщинам, молодым матерям, жертвам изнасилований и архаической практике принудительных ранних браков, существующей в отдельных странах, просуществовало 70 лет.

В 2018 году Веронику Дидусенко лишили короны "Мисс Украина" из-за того, что у нее был маленький сын и она была разведена. За эти 4 года Вероника многократно проводила одиночные пикеты перед офисом "Мисс мира" в Лондоне, публично и не публично обращалась к руководителям конкурсов "Мисс Мира", "Мисс Вселенная", "Мисс Земля" и "Мисс Интернешнл", обращалась за поддержкой к лидеров общественного мнения — от Брижит Макрон до Мишель Обамы, дала сотни интервью ведущим телеканалам, электронным и печатным изданиям со всего мира, собрала десятки тысяч подписей более чем в 130 странах мира под своей петицией в защиту прав молодых матерей.

Прессслужба

Вместе с мужем, известным украинским специалистом по коммуникациям Геннадием Курочкой, она основала движение #RightToBeAMother. Вероника инициировала судебные процессы и подала жалобы в трех странах – Великобритании, США и Украине. Хотя в США, где в качестве истца выступает такая же жертва дискриминирующих правил американка Андреа Кирога, и в Украине судебные процедуры все еще продолжаются, подача жалобы против руководства конкурса "Мисс мира" в Великобритании, в котором юридическую поддержку Дидусенко оказывал известный британский адвокат в области защиты прав человека Рави Наек (в этой области в Британии в 2018 году Человек года) не была одобрена.

Решительный перелом произошел после того, как деятельность Вероники и ее организация RightToBeAMother привлекла внимание легендарного американского адвоката, партнера-основателя юридической фирмы Allred, Maroko & Goldberg Глории Оллред.

Глория Оллред и Вероника Дидусенко/Прессслужба

Избранная за свою самоотверженную деятельность в Национальный женский зал славы США, Глория Оллред всю свою жизнь посвятила борьбе против дискриминации женщин во всех областях американской жизни. Как один из соавторов действующего в штате Калифорния Закона Анру о запрете дискриминации женщин при приеме на работу, опираясь на него, она обратилась в Калифорнийский департамент справедливого трудоустройства и жилья (DFEH) с требованием открыть жалобу и провести расследование с целью устранения этой дискриминационной практики.

"Беременность, рождение ребенка или отцовство не являются преступлением или инфекционным заболеванием и не должны быть основанием для лишения женщины возможности трудоустройства или ведения бизнеса. Если она Мисс или Миссис, была разведена или никогда не была замужем, ее не следует исключать из-за ее семейного положения или статус матери", — заявила на пресс-конференции Глория Оллред.

Трезво учитывая шансы на победу в юридической борьбе, конкурс "Мисс Вселенная" принял историческое решение и полностью исключил дискриминационные правила из своего списка требований для участия. Распространив требования для участников конкурсов Мисс Калифорния и США на претенденток во всех других странах мира.

"В течение 70 лет правило, что лишало молодых мам возможности участвовать в четырех главных международных конкурсах красоты нерушимо выдерживало все атаки. Казалось, это правило никогда не изменить. И все же в день, когда этот монолит наконец-то дал трещину, и главную цель последних 4 лет моей жизни наконец-то кажется достигнуто, признаюсь, я без колебаний променяла бы эту минуту победы на победу моей страны, моего народа, в нашей войне за свободу, чтобы дети и матери Украины перестали ежедневно погибать под бомбами, но мы все еще надеемся. как мы убедились сегодня, любая цель достижима, нужно просто начать к ней идти.

Я, конечно, очень хотела бы, чтобы конкурс "Мисс Мира" первым положил конец дискриминации молодых матерей. Конкурс, забравший мою корону. Но для прав всех молодых мам неважно, кто первый. Я аплодирую конкурсу "Мисс Вселенная" за то, что он первым из четырех гигантов отрасли вошел в 21 век и признал статус женщин и матерей в современном обществе. Это историческое решение, и смелость вашего важного шага очевидна всем. Мы также ожидаем, что те же правила будут приняты Джулией Морли из Мисс Мира, а также Мисс Земля, Мисс Интернешнл и другими конкурсами для женщин и девушек во всем мире. Теперь первый шаг сделан. Теперь будущее невозможно остановить", – сказала Дидусенко на пресс-конференции.

Сегодня, когда профессионализм и беззаветная храбрость украинских солдат не устают удивлять мир, движение #RightToBeAMother и его основательница доказали, что Украина, украинские правозащитники могут изменять глобальные правила игры не только на полях сражений. Украина сегодня задает тренды, по которым мир будет жить в XXI веке.

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