Королевская чета и наследники: норвежские монархи поделились праздничным фото

Норвежская королевская семья поделилась праздничным фото в преддверии Рождества.
В Instagram королевской семьи опубликовали семейную фотографию на фоне красивой наряженной елки. Правда не все члены семьи есть на фото, а только прямые наследники.
В золотых креслах сидят король Харальд V и его супруга королева Соня, а позади них стоят кронпринц Хокон (будущий король), его супруга кронпринцесса Метте-Марит и их старшая дочь – принцесса Ингрид Александра (будущая королева Норвегии, которая будет править после своего отца).
"Желаем всем веселого Рождества", - говорится в подписи к снимку авторства фотографа Стиана Лисберга Солума.
Напомним, ранее мы собрали для вас рождественские открытки, которые публиковали монархи в канун рождественских и новогодних праздников.
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