- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 54
- Время на прочтение
- 1 мин
Королевская чета Норвегии предстала на новых красивых портретных фотографиях
Норвежская королевская семья поделилась новыми официальными портретами короля Харальда V и королевы Сони.
«В связи с запуском обновленных сайтов Королевского двора, мы публикуем новые официальные фотографии королевской четы.
Фотографии были сделаны ранее в этом году в Зеркальном зале Королевского дворца фотографом Киммом Саатведтом», — говорится в подписи к снимкам.
На них 88-летняя королева Соня и 88-летний король Харальд V запечатлены в красивых нарядах. На Ее Величестве желтое макси-платье с пышной юбкой и вышивкой в верхней его части. Также на ней красная лента с орденом, на голове тиара с изумрудами, и такие же серьги и колье дополняют ее образ. Король одет в военную форму.
Также, напомним, норвежская королевская семья на днях представила свою рождественскую открытку.