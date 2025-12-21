ТСН в социальных сетях

Общество
54
1 мин

Королевская чета Норвегии предстала на новых красивых портретных фотографиях

Норвежская королевская семья поделилась новыми официальными портретами короля Харальда V и королевы Сони.

Ольга Кузьменко
Королева Соня и король Харальд V

Королева Соня и король Харальд V / © Instagram норвежской королевской семьи

«В связи с запуском обновленных сайтов Королевского двора, мы публикуем новые официальные фотографии королевской четы.

Фотографии были сделаны ранее в этом году в Зеркальном зале Королевского дворца фотографом Киммом Саатведтом», — говорится в подписи к снимкам.

Королева Соня и король Харальд V / © Instagram норвежской королевской семьи

Королева Соня и король Харальд V / © Instagram норвежской королевской семьи

На них 88-летняя королева Соня и 88-летний король Харальд V запечатлены в красивых нарядах. На Ее Величестве желтое макси-платье с пышной юбкой и вышивкой в верхней его части. Также на ней красная лента с орденом, на голове тиара с изумрудами, и такие же серьги и колье дополняют ее образ. Король одет в военную форму.

Королева Соня / © Instagram норвежской королевской семьи

Королева Соня / © Instagram норвежской королевской семьи

Король Харальд V / © Instagram норвежской королевской семьи

Король Харальд V / © Instagram норвежской королевской семьи

Также, напомним, норвежская королевская семья на днях представила свою рождественскую открытку.

54
