Королевская принцесса Анна пропустит важное событие второй год подряд

Королевская принцесса Анна пропустит важное событие второй год подряд

Ограничения, связанные с пандемией, сильно влияют на жизнь членов британской королевской семьи.

На днях стало известно, что дочь королевы Елизаветы II – 71-летняя принцесса Анна пропустит Олимпийские игры уже второй год подряд. Королевская принцесса не будет присутствовать на зимних Олимпийских играх в Пекине в следующем месяце из-за "трудностей, связанных с ограничением поездок из-за COVID", пишет Hello!

Принцесса Анна стала первой королевской особой, принявшей участие в Играх в Монреале в 1976 году, она является членом Международного олимпийского комитета.

Принцесса Анна / Getty Images

Представитель Букингемского дворца заявил The Telegraph: "Королевская принцесса разочарована тем, что не сможет присутствовать ни на заседаниях МОК в Пекине в преддверии зимних Олимпийских игр в этом году, ни на самих Играх. Ее Королевское Высочество направляет свои наилучшие пожелания по поводу Игр британским спортсменам и официальным лицам", - говорится в сообщении.

Прошлым летом принцесса Анна отправила сообщение о поддержке сборной Великобритании в преддверии Олимпийских игр в Токио после того, как не смогла лично поехать на Игры.

Дочь принцессы Анны - Зара Тиндалл пошла по стопам матери и участвовала в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Будучи членом британского троеборья, Зара завоевала серебряную медаль, которую ей с гордостью вручила ее мать.

Принцесса Анна и Зара Тиндалл / Associated Press

Читайте также: