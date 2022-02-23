Королевская принцесса: почему дочь Елизаветы II носит именно этот титул

Единственная дочь королевы Елизаветы II – принцесса Анна – уже почти 35 лет носит титул королевской принцессы, который ей пожаловала монарх в 1987 году.

Это произошло в июне 1987 года, именно тогда королева Елизавета II сделала свою единственную дочь королевской принцессой. Титул этот вручается редко, а принцесса Анна является седьмым человеком, который носит его с того самого момента, как Карл I учредил для своей дочери, принцессы Марии, в 1642 году.

Принцесса Анна / Getty Images

Как пишет Hello! титул традиционно присваивается старшей дочери монарха, но он не является автоматическим. Последней королевской принцессой перед Анной была принцесса Мария, единственная дочь короля Георга V и королевы Марии, которая умерла в 1965 году. Титул оставался вакантным в течение 22 лет, прежде чем королева даровала его принцессе Анне 13 июня 1987 года.

Принцесса Анна и королева Елизавета II / Getty Images

Титул сохраняется на всю жизнь, до самой смерти его обладателя. Когда принц Уильям станет королем, он не сможет даровать этот титул своей дочери принцессе Шарлотте, если принцесса Анна будет еще жива. Точно так же, как король Георг VI не смог даровать этот титул своей старшей дочери принцессе Елизавете, став королем, потому что титул принадлежал его сестре принцессе Марии.

Принцесса Анна / Getty Images

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