Королевская расистка леди Сьюзен Хасси посетила службу с Чарльзом и принцессой Анной

Фрейлина королевы Елизаветы II, которая была уличена в расистских высказываниях и уволена с работы, теперь была замечена на церковной службе вместе с королем Чарльзом III.

Ранее сообщалось, что леди Сьюзен Хасси, которая много лет работала фрейлиной королевы Елизаветы II, но в конце своей карьеры оказалась замешана в расистском скандале, собираются пригласить на коронацию короля Чарльза III и королевы Камиллы.

А вчера женщина была запечатлена фотографами по пути на службу в церкви святой Марии Магдалины в Сандрингеме вместе с Его Величеством королем и его сестрой принцессой Анной.

Сьюзен была в черном пальто, шляпе с широкими полями и обута в туфли на каблуках. Она улыбалась, когда шла мимо людей, которые приветствовали членов монаршей семьи неподалеку церкви.

Леди Сьюзен Хасси / Фото: Getty Images

Ранее у фрейлины возник неприятный инцидент в Букингемском дворце во время приема королевы Камиллы, где женщина задавала неудобные вопросы темнокожей гостье, которая позже заявила, что столкнулась с расизмом во дворце. Леди Сьюзен была уволена. Но позже дамы встретились, чтобы урегулировать конфликт.

Сьюзен Хасси и Нгози Фулани / Фото: Getty Images

Вероятно, теперь, когда все улажено, госпожа Хасси продолжит свою работу при дворце и таки появится на коронации Чарльза III в мае, как предполагалось ранее.

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