Королевская семья будет присутствовать: стало известно, где и когда попрощаются с герцогиней Кентской

Герцогиня Кентская / © Getty Images

Букингемский дворец сообщил, что герцогиня будет похоронена во Фрогморе в Виндзоре после отпевания в Вестминстерском соборе.

Похороны Е Королевского Высочества, которую звали Кэтрин Уорсли, состоятся в Вестминстерском соборе 16 сентября в 14:00. Перед похоронами гроб с телом герцогини Кентской будет покоиться в частной часовне Кенсингтонского дворца, что невероятно сентиментально, поскольку именно в Кенсингтонском дворце герцогиня жила со своим мужем, герцогом Кентским, который в настоящее время там и проживает.

Герцогиня Кентская / © Associated Press

15 сентября гроб будет доставлен на катафалке в Вестминстерский собор, где накануне заупокойной мессы состоятся обряд помазания и вечерня. После этого гроб будет покоиться ночь в часовне Девы Марии.

Днем 16 сентября Их Величества король и королева, а также члены королевской семьи присоединятся к герцогу Кентскому и членам семьи герцогини на заупокойной мессе по герцогине Кентской. После этого гроб будет доставлен на катафалке к Королевскому кладбищу во Фрогморе, в Виндзоре. В день похорон флаги будут приспущены во всех официальных королевских резиденциях, где будет развеваться флаг Союза.

Во время официального траура члены королевской семьи и их сотрудники будут носить одежду, отдающую дань уважения этому периоду. Принцесса Уэльская Кейт уже посещала в субботу групповой этап Кубка мира по регби среди женщин, где появилась в черном брючном костюме.