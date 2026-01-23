Король Фредерик X, принц Кристиан и королева Мэри / © Getty Images

20-летний датский наследник престола этим летом завершит обучение на должность лейтенанта и теперь королевский дворец поделился новостями относительно его будущей учебы.

В заявлении датского королевского дворца говорится, что 20-летний принц Кристиан этим летом начнет новый этап своей военной подготовки.

Принц Кристиан / © Датская королевская семья/Instagram

«После завершения обучения на должность лейтенанта Его Королевского Высочества наследного принца в июне 2026 года принц будет служить в Королевской лейб-гвардии.

Служба наследного принца в Королевской лейб-гвардии будет проходить в качестве командира взвода рядовых, призванных на службу в августе 2026 года, в казармах гвардии в Хевельте», — гласит заявление дворца.

Хевельте расположен примерно в 16 милях к северу от Копенгагена, всего в 30 минутах езды от главной королевской резиденции, дворца Амалиенборг, в Копенгагене.

Перед тем как приступить к обучению на лейтенанта в августе прошлого года, наследный принц в мае завершил военную подготовку в гусарском гвардейском полку.

Кронпринц Кристиан постепенно вводится в общественную жизнь как будущий монарх, включая посещение заседаний парламента и возможность исполнять обязанности регента, когда его отец находится за границей или не может выполнять свои обязанности.

