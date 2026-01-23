- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 125
- Время на прочтение
- 1 мин
Королевская семья Дании опубликовала важное заявление о наследнике престола — принце Кристиане
Королева Мэри и король Фредерик X опубликовали обновленную информацию о будущей роли своего старшего сына — наследного принца Кристиана.
20-летний датский наследник престола этим летом завершит обучение на должность лейтенанта и теперь королевский дворец поделился новостями относительно его будущей учебы.
В заявлении датского королевского дворца говорится, что 20-летний принц Кристиан этим летом начнет новый этап своей военной подготовки.
«После завершения обучения на должность лейтенанта Его Королевского Высочества наследного принца в июне 2026 года принц будет служить в Королевской лейб-гвардии.
Служба наследного принца в Королевской лейб-гвардии будет проходить в качестве командира взвода рядовых, призванных на службу в августе 2026 года, в казармах гвардии в Хевельте», — гласит заявление дворца.
Хевельте расположен примерно в 16 милях к северу от Копенгагена, всего в 30 минутах езды от главной королевской резиденции, дворца Амалиенборг, в Копенгагене.
Перед тем как приступить к обучению на лейтенанта в августе прошлого года, наследный принц в мае завершил военную подготовку в гусарском гвардейском полку.
Кронпринц Кристиан постепенно вводится в общественную жизнь как будущий монарх, включая посещение заседаний парламента и возможность исполнять обязанности регента, когда его отец находится за границей или не может выполнять свои обязанности.