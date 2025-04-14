Королевская семья готовится к Пасхе: дворец сделал заявление о планах короля Чарльза и королевы Камиллы

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

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Букингемский дворец сделал заявление, тем самым подтвердив, что король Чарльз и королева Камилла возглавят на следующей неделе пасхальную службу в церкви, которая состоится, как и всегда в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, в этот раз 20 апреля.

Пока не подтверждено, будут ли присутствовать принц и принцесса Уэльские, однако в новом сообщении Дворца говорится, что к Их Величествам присоединятся и другие члены королевской семьи.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

«Их Величества Король и Королева в сопровождении членов королевской семьи посетят пасхальную заутреню в часовне Святого Георгия в Виндзоре в пасхальное воскресенье», — говорится в заялении дворца.

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В прошлом году Чарльз присутствовал на ежегодной службе в Виндзоре, однако его сопровождало меньше королевских особ, и служба была немного иной из-за его лечения от рака в то время, чтобы ограничить круг лиц, с которыми он контактировал. Принцесса Кейт не присутствовала на службе, поскольку проходила курс профилактической химиотерапии.

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

В этом году высокая вероятность того, что Кейт, Уильям и дети будут присутствовать на пасхальной службе.

Напомним, на днях король и королева вернулись из тура Италией, где отпраздновали 20-ю годовщину своей свадьбы.

Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Getty Images Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Getty Images Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Associated Press Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Associated Press Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Associated Press Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Associated Press Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Associated Press Королева Камилла в Италии / © Associated Press Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Associated Press