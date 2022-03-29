Королевская семья и европейские монархи посетили службу памяти в честь принца Филиппа

Члены британской королевской семьи и других европейских домов собрались в Вестминстерском аббатстве на службе памяти в честь герцога Эдинбургского Филиппа.

Спустя почти год после смерти принца Филиппа (он умер 9 апреля 2021 года) и его похорон (17 апреля 2021 года), которые прошли в условиях пандемии, королева Елизавета II собрала свою семью на службу благодарения, чтобы почтить память своего покойного мужа, в браке с которым они прожила более 73 лет.

Королева Елизавета II / Associated Press

Вопреки противоречивым слухам о том, что Елизавета II из-за проблем со здоровьем не сможет присутствовать, она таки смогла. Ее Величество отправилась из своего дома в Виндзоре в сопровождении принца Эндрю на своей машине в Вестминстерское аббатство в Лондоне.

Служба памяти по принцу Филиппу в Вестминстерском аббатстве / Getty Images

Королеву, которой в следующем месяце исполнится 96 лет, поддержали члены ее семьи: принц Чарльз, герцогиня Камилла, принц Уильям, герцогиня Кэтрин и их дети принц Джордж и принцесса Шарлотта, принц Эдвард и графиня Софи, а также принцессы Евгения и Беатрис с мужьями и многие другие близкие и родственники.

Принц Уильям и герцогиня Кембриджская с детьми Джорджем и Шарлоттой / Getty Images

Еще один внук королевы Питер Филлипс прибыл в аббатство со своими дочерьми Айлой и Саванной, принцессу Анну (дочь королевы) поддерживал ее муж сэр Тим Лоуренс, также на службе присутствовал премьер-министр Борис Джонсон, первый министр Шотландии Никола Стерджен и близкая подруга принца Филиппа - Пенелопа Нэтчбулл.

Пенелопа Нэтчбулл / Getty Images

Никола Стерджен / Getty Images

Борис Джонсон / Getty Images

Также на службу были приглашены члены европейских королевских домов. Король Испании Филипп VI с супругой Летицией, король Нидерландов Виллем-Александр с супругой Максимой и мамой принцессой Беатрикс, король Швеции Карл Филипп с супругой Сильвией, король Бельгии Филипп с супругой Матильдой, королева Дании Маргрете II. Присутствовал князь Монако Альбер II, но без супруги Шарлин, она вернулась в Монако после длительного лечения, но остается дома.

Принцесса Беатрикс, королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / Getty Images

Королева Сильвия и король Карл Густав / Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

Королева Маргрете II / Getty Images

Зара Тиндалл и Майк Тиндалл с дочерью / Getty Images

Принц Майкл Кентский с супругой Марией / Getty Images

Принц Эдвард, герцог Кентский / Getty Images

Королева Елизавета II появилась в хорошем настроении на это мероприятие, посвященное жизни ее мужа и преданности принца Филиппа семье, нации и Содружеству и, в частности, его вкладу в общественную жизнь.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла / Getty Images

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

Принцессы Беатрис и Евгения с супругами / Getty Images

Принцесса Анна / Getty Images

Графиня Софи и принц Эдвард с детьми / Getty Images

Питер Филлипс с детьми / Getty Images

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