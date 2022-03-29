Королевская семья и европейские монархи посетили службу памяти в честь принца Филиппа

Члены британской королевской семьи и других европейских домов собрались в Вестминстерском аббатстве на службе памяти в честь герцога Эдинбургского Филиппа.
Спустя почти год после смерти принца Филиппа (он умер 9 апреля 2021 года) и его похорон (17 апреля 2021 года), которые прошли в условиях пандемии, королева Елизавета II собрала свою семью на службу благодарения, чтобы почтить память своего покойного мужа, в браке с которым они прожила более 73 лет.
Вопреки противоречивым слухам о том, что Елизавета II из-за проблем со здоровьем не сможет присутствовать, она таки смогла. Ее Величество отправилась из своего дома в Виндзоре в сопровождении принца Эндрю на своей машине в Вестминстерское аббатство в Лондоне.
Королеву, которой в следующем месяце исполнится 96 лет, поддержали члены ее семьи: принц Чарльз, герцогиня Камилла, принц Уильям, герцогиня Кэтрин и их дети принц Джордж и принцесса Шарлотта, принц Эдвард и графиня Софи, а также принцессы Евгения и Беатрис с мужьями и многие другие близкие и родственники.
Еще один внук королевы Питер Филлипс прибыл в аббатство со своими дочерьми Айлой и Саванной, принцессу Анну (дочь королевы) поддерживал ее муж сэр Тим Лоуренс, также на службе присутствовал премьер-министр Борис Джонсон, первый министр Шотландии Никола Стерджен и близкая подруга принца Филиппа - Пенелопа Нэтчбулл.
Также на службу были приглашены члены европейских королевских домов. Король Испании Филипп VI с супругой Летицией, король Нидерландов Виллем-Александр с супругой Максимой и мамой принцессой Беатрикс, король Швеции Карл Филипп с супругой Сильвией, король Бельгии Филипп с супругой Матильдой, королева Дании Маргрете II. Присутствовал князь Монако Альбер II, но без супруги Шарлин, она вернулась в Монако после длительного лечения, но остается дома.
Королева Елизавета II появилась в хорошем настроении на это мероприятие, посвященное жизни ее мужа и преданности принца Филиппа семье, нации и Содружеству и, в частности, его вкладу в общественную жизнь.
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