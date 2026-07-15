Королевская семья Испании болела за сборную своей страны на Чемпионате мира по футболу: дворец поделился видео

Королевская семья Испании

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Вчера вечером в Испании произошло захватывающее событие. Сборная Испании по футболу одержала победу над Францией и вышла в финал чемпионата мира 2026 года. Это историческое достижение отмечалось по всей стране.

В тот же вечер в Барселоне состоялась церемония вручения наград принцессы Жироны. Церемония, проходившая под председательством всей испанской королевской семьи — короля Филиппа VI, королевы Летиции и их дочерей Леонор и Софии, — завершилась, после чего они покинули место проведения церемонии и вернулись в свой отель, где в отдельном зале посмотрели матч.

Позже в Instagram королевской семьи опубликовали ролик, в котором мы увидели самую спонтанную и страстную сторону королевской семьи, а также явную смену стиля: от официальной одежды к повседневной.

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Все четверо сидят на диване в форме сборной Испании — белых футболках, в которых испанские игроки одержали победу в Далласе. Король и королева находятся в центре, инфанта София сидит рядом с королевой Летицией, а принцесса Леонор — рядом с королем Филиппом.

«Испания вышла в финал!

Вы в очередной раз показали, почему являетесь одной из величайших команд мира. Теперь, когда вся страна вас поддерживает, пришло время бороться за титул. Спасибо за то, что сделали это путешествие таким приятным. Вперед, @sefutbol!», — написано в подписи под видео от королевской семьи.

Напомним, испанская команда вышла в финал выиграв со счетом 2:0 у команды Франции.

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