Княжеская семья Лихтенштейна сделала важное заявление

Наследный принц Лихтенштейна Алоис и наследная принцесса Софи / © Getty Images

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Это небольшое европейское государство остается единственной монархией на континенте, где действует агнатическая система первородства, то есть женщинам не разрешается наследовать престол, и вторые сыновья имеют приоритет перед первыми дочерьми.

Однако в своем заявлении монархия подтвердила, что теперь переходит к абсолютному первородству, предпочтительной модели европейских монархий, хотя в Монако по-прежнему действует правило первородства, отдаваемое преимущественно мужчинам, пишет Hello!.

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Наследный принц Лихтенштейна Алоис и наследная принцесса Софи / © Getty Images

«Уважаемые граждане Лихтенштейна, умение сочетать преемственность с обновлением — это принцип, которого мы также придерживаемся в княжеском доме», — говорится в заявлении. «На протяжении нашей многовековой истории мы извлекли огромную пользу из принятия решений с учетом долгосрочной перспективы и тщательного обдумывания. Сегодня я рад сообщить вам о решении, имеющем огромное значение для нашей Палаты, — решении, которое обсуждалось внутри семьи, в частности, на протяжении десятилетий. Оно влечет за собой внесение поправок в Закон о Палате. Конкретная работа над этим началась в конце прошлого года, и в среду оно получило необходимое большинство в две трети голосов среди членов семьи, имеющих право голоса.

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Эта поправка предоставляет всем потомкам женского пола из княжеского дома те же права участия в вопросах, касающихся Закона о доме, что и их собратьям мужского пола. Кроме того, порядок престолонаследия меняется с мужского первородства на абсолютное первородство. Это означает, что в будущем первенец — независимо от пола — станет наследником престола, а впоследствии — принцессой или принцем Лихтенштейна».

Нынешний монарх Лихтенштейна — принц Ханс-Адам II, и он возглавляет королевскую семью с 1989 года. Изменение правил не затронет его наследника, наследного принца Алоиса, который был его первенцем.

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