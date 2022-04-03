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Королевская семья Люксембурга приютит украинских беженцев

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Королевская семья Люксембурга приютит украинских беженцев

Герцог Люксембургский Анри и герцогиня Мария Тереза / Getty Images

Королевская семья Люксембурга предоставит жилье украинским беженцам, присоединившись к другим королевским домам Бельгии и Нидерландов.

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель объявил об этом решении на пресс-конференции 29 марта, сообщает Royal Central.  Королевскую семью Люксембурга возглавляют великий герцог Анри и великая герцогиня Мария Тереза. Недавно невестка Анри и Марии, принцесса Стефания, и их 22-месячный внук принц Шарль посетили украинских матерей и их детей.

Также ранее, 9 марта, великий князь Анри и великая княгиня Мария Тереза ​​приняли Ирину, беженку из Украины, и ее 15-летнего сына во Дворце великих герцогов, чтобы узнать больше о ситуации в Украине и о том, как Люксембург может помочь. Снимками поделились на странице королевской семьи в Instagram.

В середине марта бельгийская королевская семья стала первым европейским королевским домом, открывшим свои двери для бегущих из Украины беженцев, объявив, что три объекта недвижимости в Валлонии, Брюсселе и Тервюрене будут использоваться в качестве временного жилья.

Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима также недавно предложили королевское жилье украинским беженцам, открыв двери замка Хет-Ауде-Лоо в качестве временного жилья для пяти или шести семей.

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