Королевская семья Люксембурга приютит украинских беженцев

Королевская семья Люксембурга предоставит жилье украинским беженцам, присоединившись к другим королевским домам Бельгии и Нидерландов.

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель объявил об этом решении на пресс-конференции 29 марта, сообщает Royal Central. Королевскую семью Люксембурга возглавляют великий герцог Анри и великая герцогиня Мария Тереза. Недавно невестка Анри и Марии, принцесса Стефания, и их 22-месячный внук принц Шарль посетили украинских матерей и их детей.

La Princesse Stéphanie & le Prince Charles étaient ce matin dans une crèche au Findel qui a pris l’initiative d’accueillir des mamans avec leurs enfants. Dans le jardin, le Prince a joué avec les petits qui ont ainsi pu profiter de bons moments d’insouciance. ©MGD/S.Margue pic.twitter.com/GlOUAbYGer — Cour Grand-Ducale (@CourGrandDucale) March 23, 2022

Также ранее, 9 марта, великий князь Анри и великая княгиня Мария Тереза ​​приняли Ирину, беженку из Украины, и ее 15-летнего сына во Дворце великих герцогов, чтобы узнать больше о ситуации в Украине и о том, как Люксембург может помочь. Снимками поделились на странице королевской семьи в Instagram.

В середине марта бельгийская королевская семья стала первым европейским королевским домом, открывшим свои двери для бегущих из Украины беженцев, объявив, что три объекта недвижимости в Валлонии, Брюсселе и Тервюрене будут использоваться в качестве временного жилья.

Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима также недавно предложили королевское жилье украинским беженцам, открыв двери замка Хет-Ауде-Лоо в качестве временного жилья для пяти или шести семей.

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