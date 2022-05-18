Королевская семья на балконе Букингемского дворца: интересные традиции

Уже через несколько недель в Великобритании будут праздновать платиновый юбилей правления Елизаветы II. В честь предстоящего праздника рассказываем о традиции членов семьи собираться на балконе Букингемского дворца.

Обычно монарх и ближайшие его родственники смотрят парад Trooping the Colour (Церемония выноса знамени) на балконе Букингемского дворца. В этом году этот парад пройдет в четверг 2 июня. Существует строгий протокол, согласно которому гости получают приглашение выйти на балкон вместе с королевой.

Кого приглашают на балкон

Королевская семья на балконе Букингемского дворца / Фото: Associated Press

Не существует такого специального списка участников, которые точно выходят на балкон и для каждого случая список приглашенных рассматривается отдельно. Абсолютно точно в него всегда входят монарх и его супруга или супруг (если он/она жив), а также первый и второй в очереди на престол вместе с их супругами.

Как мы уже знаем на параде Trooping the Colour 2022 года, который станет частью празднования платинового юбилея королевы, будут присутствовать только работающие члены королевской семьи, то есть те, кто выполняют свои официальные обязанности и работают на корону.

Кто положил начало традиции

Королева Виктория / Фото: Getty Images

Как и во многих других королевских традициях, эта была начата королевой Викторией, прабабушкой королевы Елизаветы II. Во время празднования открытия Великой выставки в 1851 году она была первым монархом, который использовал балкон как способ приветствовать своих подданных. Семь лет спустя она также вышла с семьей на балкон, чтобы поблагодарить толпу, собравшуюся на свадьбе ее дочери, принцессы Виктории, и так родилась культовая королевская свадебная традиция, пишет Town&Country.

Кто где стоит на балконе

Королева обычно стоит в центре балкона, если только это не королевская свадьба, и в этом случае жених и невеста занимают центральное место. Нет специально отведенных мест для разных членов семьи. Но в большинстве случаев первый и второй в очереди на трон — Чарльз и Уильям, а также их жены и дети всегда будут группироваться вокруг королевы.

Королевская семья на балконе Букингемского дворца, свадьба Чарльза и Дианы / Фото: Associated Press

В каких случаях семья появляется на балконе

Самый регулярный — и самый многочисленный — это Trooping the Color, ежегодное празднование дня рождения королевы, которое всегда проводится во вторую субботу июня. После того, как королева инспектирует свои войска, она и ее семья едут в каретах обратно в Букингемский дворец, где они традиционно появляются на балконе. Известно, что среди приглашенных были потомки королевы, ее сестры и ее двоюродные братья, а также их супруги.

Свадьбы

Со времен свадьбы принцессы Виктории в 1858 году королевские невесты и женихи обычно приветствуют толпу внизу. Поцелуй молодоженов на балконе стал настолько культовым, что уже невозможно представить королевскую свадьбу без этой традиции. Первыми, кто поцеловался на балконе был принц Чарльз и принцесса Диана в 1981 году.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Associated Press

За ними последовали принц Эндрю и Сара Фергюсон в 1986. В 2011 году на балконе публика аплодировала поцелую Кейт и Уильяма Кембриджским. А вот поцелуй принца Гарри и Меган, герцогини Сассекской толпа смогла лицезреть возле выхода из часовни Святого Георгия в Виндзоре, где состоялась их свадьба.

Принц Уильям и герцогиня Кейт / Фото: Associated Press

После своей свадьбы в 1947 году принцесса Елизавета и принц Филипп также приветствовали толпу на балконе. Но обошлось без поцелуя.

Принцесса Елизавета и принц Филипп в день свадьбы / Фото: Associated Press

Юбилей коронации монарха

Большая годовщина коронации монарха всегда обеспечивает небольшое мероприятие на балконе, но с гораздо меньшей группой людей. На серебряном юбилее королевы в 1977 году, когда исполнилось 25 лет Елизаветы на престоле, присутствовало всего девять человек: королева, ее муж, их четверо детей, а также ее мать, сестра и двоюродный брат. На ее Золотой юбилей (50 лет) в 2002 году собралась большая толпа, состоящая из ее детей, их супругов и потомства.

Королевская семья на балконе Букингемского дворца / Фото: Associated Press

Бриллиантовый юбилей (60 лет) резко контрастировал с предыдущим празднованием; всего пять фигур стояли рядом с монархом. Когда принц Филипп находился в больнице, в центре внимания были принц Чарльз, Камилла, герцогиня Корнуольская, герцог и герцогиня Кембриджские, и принц Гарри. Послание было ясным — вот "урезанное" будущее королевской семьи.

Королевская семья на балконе Букингемского дворца / Фото: Associated Press

На праздновании 70-летнего юбилея людей на балконе будет еще меньше.

Коронации и важные государственные мероприятия

Коронация нового монарха – еще один повод выйти на балкон. В последний раз в связи с этим поводом на него выходила королева Елизавета II в 1953 году. Она также присутствовала на коронации своего отца короля Георга VI, когда ей было 11 лет. А после смерти Елизаветы II на балконе появится ее наследник – принц Чарльз.

Королевская семья на балконе Букингемского дворца / Фото: Associated Press

Во время войны выход на балкон иногда считается уместным. Это напоминание о том, что монарх — это не просто церемониальное номинальное лицо — короли и королевы являются мощным национальным символом для своего народа, и их внешний вид укрепляет эти отношения.

4 августа 1914 года, когда Великобритания официально вступила в войну с Германией, короля Георга V трижды вызывали на балкон толпы внизу, ожидавшие утешения от главы своего государства.

А в ознаменование окончания Второй мировой войны премьер-министр Уинстон Черчилль появился вместе с королем и королевой и их дочерьми, принцессами Елизаветой и Маргарет на балконе.

Королевская семья на балконе Букингемского дворца и премьер-министр Уинстон Черчилль / Фото: Associated Press

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