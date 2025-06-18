Королевская семья на скачках: Зару Тиндалл и принцессу Анну запечатлели во время милого момента в Аскоте

Принцесса Анна и Зара Тиндалл / © Getty Images

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Их сфотографировали как раз, когда Зара обнимала и целовала маму в щеку, приветствуя ее. На Заре было небесно-голубое платье от Rebecca Vallance и туфли-лодочки, а в руках она держала клатч от Anya Hindmarch.

Принцесса Анна надела тоже голубое платье прямого силуэта, а сверху пальто, расшитое голубыми цветами. Королевская принцесса также была обута в туфли на каблуках, хотя это не самая удобная обувь для травяного газона. Принцесса Анна надела светлую широкополую шляпу с цветком и в руках держала белые перчатки.

Принцесса Анна и Зара Тиндалл / © Getty Images

Ранее мы показывали лайфхак от Зары Тиндалл, как не испортить каблуки, обувая их на вечеринку в саду. На королевский Аскот такой лайфхак тоже можно использовать, но не известно, воспользовалась ли ним в этот раз Зара или ее мать.

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Напомним, на скачки в первый день Аскота также приехали король Чарльз и королева Камилла. Она была в платье от Dior, с белым клатчем Launer, на шее у нее было жемчужное ожерелье, а в ушах жемчужные серьги.

Королева Камилла / © Associated Press