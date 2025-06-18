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Королевская семья на скачках: Зару Тиндалл и принцессу Анну запечатлели во время милого момента в Аскоте
Зара Тиндалл была запечатлена в объятиях своей матери принцессы Анны на королевских скачках в Аскоте.
Их сфотографировали как раз, когда Зара обнимала и целовала маму в щеку, приветствуя ее. На Заре было небесно-голубое платье от Rebecca Vallance и туфли-лодочки, а в руках она держала клатч от Anya Hindmarch.
Принцесса Анна надела тоже голубое платье прямого силуэта, а сверху пальто, расшитое голубыми цветами. Королевская принцесса также была обута в туфли на каблуках, хотя это не самая удобная обувь для травяного газона. Принцесса Анна надела светлую широкополую шляпу с цветком и в руках держала белые перчатки.
Ранее мы показывали лайфхак от Зары Тиндалл, как не испортить каблуки, обувая их на вечеринку в саду. На королевский Аскот такой лайфхак тоже можно использовать, но не известно, воспользовалась ли ним в этот раз Зара или ее мать.
Напомним, на скачки в первый день Аскота также приехали король Чарльз и королева Камилла. Она была в платье от Dior, с белым клатчем Launer, на шее у нее было жемчужное ожерелье, а в ушах жемчужные серьги.