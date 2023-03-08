Королевская семья не присутствовала: Меган и Гарри крестили дочь Лилибет

В июне 2022 года Лилибет Диане – дочери принца Гарри и Меган Маркл – исполнится два года. Стало известно, что в прошлую пятницу Сассекские решили крестить малышку.

Лилибет Диана / Фото: instagram.com/misanharriman

Некий неизвестный источник сообщил журналу People, что герцог и герцогиня Сассекские направили приглашение на церемонию крещения королю Чарльзу, королеве Камилле, принцу Уильяму и Кейт Миддлтон, но никто из них не приехал.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

Известно, что на вечеринке присутствовало от 20 до 30 людей. В том числе мать Меган – Дориа, крестный отец Лилибет – Тайлер Перри, и крестная, чье имя не называется.

Представитель герцога и герцогини Сассекских сказал: "Я могу подтвердить, что принцесса Лилибет Диана была крещена в пятницу, 3 марта, архиепископом Лос-Анджелеса преподобным Джоном Тейлором".

Очевидно, что никто из членов королевской семьи попросту не мог прилететь из Британии в США, и, вероятно, принц Гарри и Меган это прекрасно знали. Но формальность соблюли. Недавно сообщалось, что король Чарльз III также направил приглашение Сассекским на свою коронацию 6 мая 2023 года. Она выпадает на день, когда их сын Арчи празднует свой день рождения.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

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