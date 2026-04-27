Королевская семья Нидерландов поделилась новым фото в честь празднования Дня короля

Королевская семья Нидерландов / © Instagram королевской семьи Нидерландов

Реклама

День короля — главный национальный праздник Нидерландов, отмечаемый 27 апреля (в день рождения короля Виллема-Александра).

В этот день вся страна окрашивается в оранжевый цвет, проходят массовые гуляния, уличные концерты и знаменитые блошиные рынки. Если 27 апреля выпадает на воскресенье, праздник переносится на 26 апреля, но в этом году празднование проводится день в день.

Нидерландская королевская семья / © Instagram королевской семьи Нидерландов

Королевская семья Нидерландов уже поделилась семейным фото на котором запечатлен именинник Виллем-Александр, его жена королева Максима и трое дочерей — принцессы Амалия, Алексия и Ариана. Они отправятся сегодня в Доккум, чтобы принять участие в праздновании и концерте.

Реклама

«Доккум, мы с нетерпением ждем этого!», — написала семья в подписи.

«Королевская семья направляется в центр Доккума на празднование Дня короля. Во время прогулки по историческому и оживленному городу семья наблюдает историю Доккума, региона и Фрисландии», — добавляется в подписи к фото.

Также был опубликован новый портрет короля Виллема-Александра в честь его именин.

Король Виллем-Александр / © Instagram королевской семьи Нидерландов

