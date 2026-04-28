Королевская семья Нидерландов показала милые кадры с празднования Дня короля

Королева Максима с дочерьми Арианой, Амалией и Алексией / © Getty Images

Позже в этот же день семья поделилась несколькими видео с празднований.

«День короля начался празднично!

С воды Элксе ДеВалл приветствует короля и его семью исполнением фризского национального гимна.

Королевская семья Нидерландов на праздновании Дня короля / © Getty Images

В знак уважения к Доккуму как одному из городов Эльфстедентохта, королевская семья получает карточки с печатями. Во время прогулки по Доккуму они собирают печати на постах, которые охраняют известные фризы. Завершением тура становится сбор всех печатей на карточке», — говорится в подписи к одному из видео.

Также показали королевское путешествие во времени на льду.

«В 1986 году, в возрасте 18 лет, принц Оранский прокатился по Эльфстедентохту и пережил поворотный момент в Доккуме.

Сегодня на Кляйндипе король вместе со своей семьей и фризскими фигуристами совершает путешествие во времени: к тому незабываемому Эльфстедентохту», — говорится в подписи к другому видео.

Завершилось празднование на сцене, где король и королева появились со своими дочерьми.

«Большое спасибо и до встречи в королевском городе Доккум. Фрисландия наверху! Большое спасибо!», — сказал король Виллем-Александр со сцены, обращаясь к публике.

