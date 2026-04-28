Королевская семья Нидерландов показала милые кадры с празднования Дня короля
Их Величества король Виллем-Александр и королева Максима с дочерьми посетили вчера город Доккум, где состоялись масштабные празднования в честь Дня короля.
Позже в этот же день семья поделилась несколькими видео с празднований.
«День короля начался празднично!
С воды Элксе ДеВалл приветствует короля и его семью исполнением фризского национального гимна.
В знак уважения к Доккуму как одному из городов Эльфстедентохта, королевская семья получает карточки с печатями. Во время прогулки по Доккуму они собирают печати на постах, которые охраняют известные фризы. Завершением тура становится сбор всех печатей на карточке», — говорится в подписи к одному из видео.
Также показали королевское путешествие во времени на льду.
«В 1986 году, в возрасте 18 лет, принц Оранский прокатился по Эльфстедентохту и пережил поворотный момент в Доккуме.
Сегодня на Кляйндипе король вместе со своей семьей и фризскими фигуристами совершает путешествие во времени: к тому незабываемому Эльфстедентохту», — говорится в подписи к другому видео.
Завершилось празднование на сцене, где король и королева появились со своими дочерьми.
«Большое спасибо и до встречи в королевском городе Доккум. Фрисландия наверху! Большое спасибо!», — сказал король Виллем-Александр со сцены, обращаясь к публике.
