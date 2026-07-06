Королевская семья Норвегии поделилась первыми фото кронпринцессы Метте-Марит после операции по пересадки легких

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / © Instagram норвежской королевской семьи

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Ее сфотографировали рядом с ее мужем принцем Хоконом, болеющим за норвежскую национальную команду из Королевского дворца во время их матча против Бразилии на Чемпионате мира по футболу 2026 года.

Метте-Марит была запечатлена сидя на диване, одета в серый кардиган, черную футболку и голубые джинсы. Они вместе с мужем были с шарфами национальной сборной на шее.

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / © Instagram норвежской королевской семьи

На другом снимке они стоял у окна дворца, наблюдая за радостными возгласами футбольных фанатов.

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«Вся семья с большим волнением следила за матчем: король и королева из Магерейи, наследный принц и принцесса из Королевского дворца, а также принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус со стадиона в Соединенных Штатах.

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / © Instagram норвежской королевской семьи

Поздравляем национальную сборную, тренерский штаб и всю Норвегию с этим выдающимся достижением!», - говорится в подписи под снимками.

Ранее мы показывали фото принцессы Ингрид Александры и принца Сверре Магнуса со стадиона в США.

Принц Сверре Магнус и принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

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