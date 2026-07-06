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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
1156
Время на прочтение
1 мин

Королевская семья Норвегии поделилась первыми фото кронпринцессы Метте-Марит после операции по пересадки легких

На недавно опубликованной фотографии Метте-Марит запечатлена болеющей за норвежскую национальную сборную из Королевского дворца вместе со своим мужем, наследным принцем Хоконом.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / © Instagram норвежской королевской семьи

Ее сфотографировали рядом с ее мужем принцем Хоконом, болеющим за норвежскую национальную команду из Королевского дворца во время их матча против Бразилии на Чемпионате мира по футболу 2026 года.

Метте-Марит была запечатлена сидя на диване, одета в серый кардиган, черную футболку и голубые джинсы. Они вместе с мужем были с шарфами национальной сборной на шее.

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / © Instagram норвежской королевской семьи

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / © Instagram норвежской королевской семьи

На другом снимке они стоял у окна дворца, наблюдая за радостными возгласами футбольных фанатов.

«Вся семья с большим волнением следила за матчем: король и королева из Магерейи, наследный принц и принцесса из Королевского дворца, а также принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус со стадиона в Соединенных Штатах.

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / © Instagram норвежской королевской семьи

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / © Instagram норвежской королевской семьи

Поздравляем национальную сборную, тренерский штаб и всю Норвегию с этим выдающимся достижением!», - говорится в подписи под снимками.

Ранее мы показывали фото принцессы Ингрид Александры и принца Сверре Магнуса со стадиона в США.

Принц Сверре Магнус и принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Принц Сверре Магнус и принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
1156
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