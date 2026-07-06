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Королевская семья Норвегии поделилась первыми фото кронпринцессы Метте-Марит после операции по пересадки легких
На недавно опубликованной фотографии Метте-Марит запечатлена болеющей за норвежскую национальную сборную из Королевского дворца вместе со своим мужем, наследным принцем Хоконом.
Ее сфотографировали рядом с ее мужем принцем Хоконом, болеющим за норвежскую национальную команду из Королевского дворца во время их матча против Бразилии на Чемпионате мира по футболу 2026 года.
Метте-Марит была запечатлена сидя на диване, одета в серый кардиган, черную футболку и голубые джинсы. Они вместе с мужем были с шарфами национальной сборной на шее.
На другом снимке они стоял у окна дворца, наблюдая за радостными возгласами футбольных фанатов.
«Вся семья с большим волнением следила за матчем: король и королева из Магерейи, наследный принц и принцесса из Королевского дворца, а также принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус со стадиона в Соединенных Штатах.
Поздравляем национальную сборную, тренерский штаб и всю Норвегию с этим выдающимся достижением!», - говорится в подписи под снимками.
Ранее мы показывали фото принцессы Ингрид Александры и принца Сверре Магнуса со стадиона в США.