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Королевская семья Норвегии устроила пышный прием для футболистов национальной сборной
Норвежская королевская семья устроила празднование во дворце в честь возвращения национальной сборной Норвегии по футболу из Чемпионата мира, который проходил в США.
Король Харальд V, наследный принц Хокон, принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус приветствовали норвежскую национальную футбольную команду во дворце. После приема их приветствовали 90 000 человек у ворот Карла Юхана бурными аплодисментами.
Норвегия выбыла из турнира в четвертьфинальном матче против Англии.
Принцесса Ингрид-Александра и принц Сверре Магнус летали в США, чтобы поддержать команду. А их мама кронпринцесса Метте-Марит и ее муж кронпринц Хокон – болели за сборную из дома. Тогда дворец впервые показал фотографии Метте-Марит после перенесенной ею пересадки легких.