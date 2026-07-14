Королевская семья Норвегии устроила пышный прием для футболистов национальной сборной

Принцесса Ингрид Александра и принц Сверре-Магнус / © Getty Images

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Король Харальд V, наследный принц Хокон, принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус приветствовали норвежскую национальную футбольную команду во дворце. После приема их приветствовали 90 000 человек у ворот Карла Юхана бурными аплодисментами.

Норвегия выбыла из турнира в четвертьфинальном матче против Англии.

Принцесса Ингрид Александра и принц Сверре-Магнус / © Getty Images

Принцесса Ингрид-Александра и принц Сверре Магнус летали в США, чтобы поддержать команду. А их мама кронпринцесса Метте-Марит и ее муж кронпринц Хокон – болели за сборную из дома. Тогда дворец впервые показал фотографии Метте-Марит после перенесенной ею пересадки легких.

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Принцесса Ингрид Александра и принц Сверре-Магнус / © Getty Images

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