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ТСН в социальных сетях

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Общество
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Королевская семья Норвегии устроила пышный прием для футболистов национальной сборной

Норвежская королевская семья устроила празднование во дворце в честь возвращения национальной сборной Норвегии по футболу из Чемпионата мира, который проходил в США.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Ингрид Александра и принц Сверре-Магнус

Принцесса Ингрид Александра и принц Сверре-Магнус / © Getty Images

Король Харальд V, наследный принц Хокон, принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус приветствовали норвежскую национальную футбольную команду во дворце. После приема их приветствовали 90 000 человек у ворот Карла Юхана бурными аплодисментами.

Норвегия выбыла из турнира в четвертьфинальном матче против Англии.

Принцесса Ингрид Александра и принц Сверре-Магнус / © Getty Images

Принцесса Ингрид Александра и принц Сверре-Магнус / © Getty Images

Принцесса Ингрид-Александра и принц Сверре Магнус летали в США, чтобы поддержать команду. А их мама кронпринцесса Метте-Марит и ее муж кронпринц Хокон – болели за сборную из дома. Тогда дворец впервые показал фотографии Метте-Марит после перенесенной ею пересадки легких.

Принцесса Ингрид Александра и принц Сверре-Магнус / © Getty Images

Принцесса Ингрид Александра и принц Сверре-Магнус / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
2
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