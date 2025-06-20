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Королевская семья поздравила: герцогиня Глостерская Биргитта празднует день рождения
20 июня празднует свой день рождения герцогиня Глостерская Биргитта.
Герцогиня, которая является работающим членом королевской семьи Британии, сегодня исполняется 79 лет. Дворец поздравил Биргитту с праздником, опубликовав ее новую фотографию в Instagram Stories.
Запечатлена на снимке герцогиня Глостерская в молочно-белом платье с рукавами три четверти, шляпе с цветком, жемчужным колье из двух нитей на шее и жемчужных серьгах-висюльках. У нее была лаконичная укладка и макияж, а в руках букет красивых цветов.
Напомним, сейчас на ипподроме в Аскоте проходят Королевские скачки и она также была запечатлена в один из дней.
На ней было белое платье с рукавом три четверти, широкополая шляпа на голове с цветком, три нити из жемчуга не шее и жемчужные серьги в ушах. Также Биргитта носила очень интересные часы на запястье и несколько золотых браслетов.