Королевская семья поздравила: герцогиня Глостерская Биргитта празднует день рождения

Герцогиня Глостерская Биргитта / © Instagram британской королевской семьи

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Герцогиня, которая является работающим членом королевской семьи Британии, сегодня исполняется 79 лет. Дворец поздравил Биргитту с праздником, опубликовав ее новую фотографию в Instagram Stories.

Запечатлена на снимке герцогиня Глостерская в молочно-белом платье с рукавами три четверти, шляпе с цветком, жемчужным колье из двух нитей на шее и жемчужных серьгах-висюльках. У нее была лаконичная укладка и макияж, а в руках букет красивых цветов.

Герцогиня Глостерская Биргитта / © Instagram британской королевской семьи

Напомним, сейчас на ипподроме в Аскоте проходят Королевские скачки и она также была запечатлена в один из дней.

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На ней было белое платье с рукавом три четверти, широкополая шляпа на голове с цветком, три нити из жемчуга не шее и жемчужные серьги в ушах. Также Биргитта носила очень интересные часы на запястье и несколько золотых браслетов.

Герцогиня Глостерская Биргитта в Аскоте / © Getty Images