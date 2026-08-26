Королевская семья собралась в больнице: здоровье 89-летнего короля Харальда V вызывает беспокойство

Король Харальд V / © Getty Images

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Наследный принц Хокон с женой кронпринцессой Метте-Марит, и его сестра принцесса Марта Луиза навестили и своего отца в особенно непростое для норвежской королевской семьи время.

Их присутствие в больнице отражает обеспокоенность, вызванную ухудшением состояния монарха, который остается под медицинским наблюдением и проходит лечение от бактериальной инфекции крови.

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Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / © Getty Images

В последние несколько часов норвежская Королевская гвардия объявила, что военные учения, запланированные на площади Королевского дворца в Осло, теперь состоятся в среду, а не в первоначально назначенную дату. Объяснений этому изменению не было дано, хотя ожидается, что сын Харальда V примет участие в мероприятии.

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Серия визитов ближайших родственников Харальда V состоялась после того, как Королевский двор подтвердил ухудшение его состояния за выходные и назначение антибиотиков для лечения бактериальной инфекции крови.

Король Харальд V / © Getty Images

Ситуацию усугубляют изменения в расписании членов его семьи: кронпринц Хокон принял на себя новые обязанности регента, а королева Соня продолжает свою поездку в Тренделаг, хотя теперь она поедет одна. По сообщению норвежского общественного телевидения, она также отменила запланированный на 3 сентября визит на горную ферму Гьефшеен.

Королева Соня / © Getty Images

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