Королевская шутка: как Елизавета II однажды разыграла туристов

Королева Елизавета II славилась своим отличным чувством юмора. Не только ее муж принц Филипп мог колко пошутить, сама монарх тоже могла оказаться в центре внимания из-за шутки.

Однажды во время летнего отпуска в Балморале, а каникулы там Ее Величество обычно проводила с июля по сентябрь, она отправилась на прогулку со своим телохранителем. По пути им повстречалась группа американских туристов, которые подошли к королеве и, не узнав ее, начали с ней разговаривать.

Королева Елизавета II с семьей в Балморале / Фото: Associated Press

Публика привыкла видеть Елизавету II, одетую в яркую одежду, обычно она носила яркие пальто, платья и шляпы, чтобы каждый мог увидеть ее в толпе. Но в отпуске монарх, конечно, одевалась значительно скромнее.

Также читайте Итоги 2022: самые громкие королевские скандалы года

Бывший офицер охраны покойной королевы Ричард Гриффин как-то рассказал Sky News о прогулке, где Елизавета II продемонстрировала свое чувство юмора.

"Навстречу нам шли двое туристов, и королева всегда останавливалась и здоровалась. Это были два американца на прогулке. И они не узнали королеву. Они спросили: "А где вы живете?", на что Ее Величество ответила: "Я живу в Лондоне, но у меня есть дом для отдыха по другую сторону холмов". А туристы сказали: "Как часто вы сюда приезжаете?", а она в ответ: "С тех пор, как я была маленькой девочкой, то есть где-то около 80 лет". Затем туристы сказали: "Вы, должно быть, встречались с королевой?" и тогда Елизавета II ответила: "Ну, я не встречалась, но Дик регулярно встречает ее", указывая на своего телохранителя Ричарда, - пишет Mirror.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Забавно, что Елизавета II не призналась, что она на самом деле и является Ее Величеством королевой, что доказывает тот факт, что в жизни она была весьма скромным человеком.

Читайте также: