Королевская сокровищница: что будет с помолвочным кольцом Елизаветы II

У королевы Елизаветы II была огромная коллекция ювелирных украшений, которая насчитывала более 300 различных экземпляров. Одним из самых ценных для самого монарха было помолвочное кольцо, подаренное ей принцем Филиппом в 1947 году.

Для Елизаветы II это кольцо было особенным не только потому, что было подарено на помолвку Филиппом, но еще и потому, что на внутренней его стороне принц выгравировал какую-то особую надпись, которую, как пишет express никто никогда не видел, кроме самой королев, ее мужа и ювелира, создававшего надпись на украшении.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Фото: Getty Images

Известно, что королева не была похоронена с этим кольцом, а со своим обручальным кольцом из валийского золота. А значит, украшение сейчас находится в королевской коллекции и, возможно, однажды перейдет кому-то из ее наследников.

Ранее мы рассказывали, кому достанутся украшения Елизаветы II после того, как монарх скончалась.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Также недавно стало известно, что принцесса Анна унаследовала особенные украшения своей матери и уже даже успела появиться в них на публике.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

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