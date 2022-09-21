Королевская сокровищница: кому достанутся украшения Елизаветы II

Больше всего королева Елизавета II любила носить жемчуг. Но в ее личной коллекции было около 300 разнообразных украшений. Рассказываем, что будет с ними после того, как монарх скончалась.

Прежде чем гроб Елизаветы II опустили в королевский склеп, с него сняли Императорскую государственную корону, которая содержит около 3000 бриллиантов, державу и скипетр – символы власти были сняты и помещены на алтарь, что означает конец правления монарха. Теперь все эти символы принадлежат королю Чарльзу III.

Украшения королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

А что же будет с личными украшениями Ее Величества Елизаветы II

Уже известно, что завещание королевы останется конфиденциальным и будет находиться под замком на протяжении 90 лет. Поэтому точные планы относительно вещей королевы и их количество потенциально останутся неизвестными, но некоторые предметы одежды, возможно, уже нашли новый дом.

Из книги личного стилиста королевы Анджелы Келли, которая также присутствовала на похоронах монарха, известно, что Елизавета II была очень бережлива. Вот что писала автор:

Анджела Келли / Фото: Getty Images

"Ее Величество всегда бережлива и любит, чтобы ее одежда была максимально приспособлена и переработана… После двух или трех выходов в свет, когда одежда станет знакомой для публики, мы либо искали способы переделать наряд, либо же этот аутфит надевался на частных мероприятиях в Балморале или Сандрингеме", - пишет Анджела.

Так что, что будет с одеждой, точно не известно. Возможно, часть ее выставят на выставке, как это бывало с нарядами, которые монарх надевала на свои юбилеи - серебряный, золотой, бриллиантовый и платиновый.

Стиль королевы Елизаветы II

Украшений у Елизаветы II было очень много. Издание express со ссылкой на Tatler пишет, что у королевы было 98 брошей, 46 ожерелий, 37 браслетов, 34 пары серег, 15 колец, 14 часов и пять подвесок. В ознаменование платинового юбилея в Букингемском дворце до октября проходит выставка личных украшений королевы.

Украшения королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Украшения королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Королевский эксперт Кэти Николл сообщила Entertainment Tonight, что королева-консорт Камилла получит право первого голоса в отношении украшений Ее Величества.

"Во всем этом есть иерархия. Королева-консорт, действительно, получает право первого выбора украшений королевы. И после этого идет принцесса Уэльская, Кэтрин".

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Предполагается, что другие украшения из личной коллекции королевы будут переданы в аренду королевской семье.

Кто уже носит украшения Ее Величества

Напомним, на похоронах Елизаветы II принцесса Уэльская появилась в жемчужном колье и в браслете Ее Величества. Жемчуг считался одним из любимых украшений королевы, и его часто считали "траурным украшением" еще со времен ее прабабушки королевы - Виктории, которая не хотела носить ничего цветного после смерти любимого мужа Альберта.

Драгоценности короны, из которых 142 предмета и более 23 000 драгоценных камней, хранятся в лондонском Тауэре и теперь переданы королю Чарльзу III как следующему монарху.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Ранее мы рассказывали в каких украшениях была похоронена Елизавета II.

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