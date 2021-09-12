"Королевская" свадьба Джона и Жаклин Кеннеди: брак, который закончился трагично

Сегодня исполняется 68 лет со дня свадьбы Джона и Жаклин Кеннеди.

Красавец-сенатор от штата Массачусетс Джон Кеннеди познакомился с героиней светских хроник, редактором и просто красавицей Жаклин Бувье в 1952 году во время званого обеда, организованного общим другом, журналистом Чарльзом Л. Бартлеттом.

Жаклин обратила внимание на внешнюю привлекательность Джона и на его острый ум, а еще у них оказалось много общих увлечений, одни из которых было чтение. Кеннеди как раз собирался баллотироваться на место в Сенате США в Массачусетсе и был в глазах Жаклин весьма перспективной партией.

Джон и Жаклин Кеннеди, их свадьба 12 сентября 1953 года / Associated Press

Они начали встречаться, и вскоре Джон сделал девушке предложение, но Жаклин согласилась не сразу. Ей как раз было поручено освещать коронацию королевы Елизаветы II в Лондоне, поэтому Жаклин могла уехать в Европу и находясь в командировке у нее было время, чтобы подумать.

Джон и Жаклин Кеннеди, их свадьба 12 сентября 1953 года / Associated Press

Проведя месяц в Европе, она вернулась в Соединенные Штаты и приняла предложение руки и сердца Кеннеди. Затем она уволилась с должности в газете, где занимала место редактора. Об их помолвке было официально объявлено 25 июня 1953 года. А 12 сентября 1953 года в католической церкви Святой Марии в Ньюпорте, штат Род-Айленд, на мессе, совершенной архиепископом Бостона Ричардом Кушингом они обвенчались.

Джон и Жаклин Кеннеди, их свадьба 12 сентября 1953 года / Associated Press

Свадьба считалась главным светским событием года, ее даже именовали "королевской". На церемонии присутствовало около 700 гостей, а на приеме на ферме Хаммерсмит - 1200 приглашенных человек.

Свадебное платье для невесты было разработано Энн Лоу из Нью-Йорка – известного дизайнера в узких кругах. Говорят, ее Жаклин посоветовала выбрать мать.

Джон и Жаклин Кеннеди, их свадьба 12 сентября 1953 года / Associated Press

Также читайте Необычный подарок на свадьбу: что известно о роскошных серьгах Жаклин Кеннеди

Медовый месяц молодожены провели в Акапулько, в Мексике. В 1955 году Жаклин забеременела, но у нее случился выкидыш, а в 1956 году она родила мертворожденную дочь Арабеллу после внезапного открывшегося кровотечения. Семейная жизнь постоянно омрачалась изменами мужа. Спустя год Жаклин родила вторую дочь Кэролайн, а в 1960 году на свет появился первый сын пары Джон Кеннеди-младший, а еще через три года в 1963-м родился второй сын Патрик, который умер через несколько дней после рождения. Америка в первый и в последний раз увидела слезы на глазах президента США Джона Кеннеди. Эта утрата очень сблизила Жаклин и Джона.

Джон и Жаклин Кеннеди, их свадьба 12 сентября 1953 года / Associated Press

В 1961 году Джон Кеннеди стал президентом США, а его супруга Жаклин – одной из самых молодых первых леди США в истории (на тот момент ей был 31 год). Младше нее были только Фрэнсис Кливленд и Джулия Тайлер. Благодаря уму и обаянию, Жаклин была очень популярна среди политиков и дипломатов. 22 ноября 1963 года Джон Кеннеди был убит во время рабочей поездки в Техас. Это был первый и последний раз, когда она присоединилась к своему мужу в такой поездке в США.

Жаклин Кеннеди во время той роковой поездки, 1963 год / Getty Images

Читайте также: Икона стиля - Жаклин Кеннеди: элегантные аутфиты первой леди США

Свадьба Джона и Жаклин Кеннеди (5 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку