Королевская свадьба и восшествие на престол: представлены первые кадры второго сезона сериала о королеве Максиме

Главные герои сериала «Максима» / © instagram.com/delfichaves

Реклама

Нидерландский стриминговый сервис Videoland и исполнительница главной роли — актриса Дельфина Чавес, которая и играет королеву Максиму, опубликовали в Instagram видео со съемок эпизода свадьбы Максимы и наследного принца Виллема-Александра.

Дельфина Чавес — актриса, которая играет королеву Максиму / © instagram.com/delfichaves

«Первые кадры второго сезона сериала „Максима“ 👰🧡», — написала исполнительница главной роли, дополнив, что сериал выйдет в марте 2026 года.

«Во втором сезоне мы следим за Максимой (Дельфина Чавес) от подготовки к свадьбе с Виллемом-Александром (Мартейн Лакемейер) до самой инаугурации десять лет спустя. Она ищет баланс между любовью, властью и протоколом. Мы следим за ее судьбой как матери, жены и будущей королевы, до женщины, обретающей свой собственный голос», — говорится в подписи к видеоряду.

Реклама

В первом сезоне, напомним, показали историю знакомства и любви Максимы и ее будущего мужа. Они познакомились в Севилье в 1999 году. А поженились в феврале 2002 года.

Свадьба Максимы и Виллема-Александра в реальной жизни, 2002 год, Нидерланды / © Getty Images

В нашей подборке вы также можете посмотреть 5 фильмов о британских монархах.