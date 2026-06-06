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Королевская свадьба: какие образы выбрали гости для венчания Питера Филлипса и Харриет Сперлинг
6 июня в церкви Всех Святых в Кембле, графство Глостершир, состоялась долгожданная свадьбы Питера Филлипса – сына принцессы Анны и старшего внука покойной королевы Елизаветы II. Он женился на детской медсестре Харриет Сперлинг, которая теперь будет носить фамилию Филлипс.
Невеста шла под венец в белом платье с длинными рукавами, полностью покрытое кружевом, с квадратным декольте и прямым силуэтом от Emilia Wickstead, а на ее голове была тиара, одолженная компанией Pragnell Jewellery. Обула Харриет туфли от Jimmy Сhoo, которые едва виднелись под длинным подолом ее платья.
Рассмотрим подробнее, кто же из королевских гостей посетил эту свадьбу.
Король Чарльз и королева Камилла приехали на церемонию венчания в церковь, но не остались на банкет, так как собрались после свадьбы посетить Эпсомское дерби. Камилла облачилась в платье и пальто цвета сливочного масла, а в руках держала сумку Lady Dior.
Желтый наряд выбрала мама жениха - принцесса Анна.
Принц и принцесса Уэльские приехали вдвоем. Кэтрин продемонстрировала нежный кремовый лук от Rouland Mouret и выглядела очень эффектно.
Герцогиня Эдинбургская Софи надела голубое платье Beulah London и шляпку с перьями Jane Taylor London.
Присутствовали на празднике сестры Йоркские – Евгения и Беатрис, они приехали со своими мужьями. Принцесса Беатрис была в зеленом платье от Emilia Wickstead, тот же бренд, который выбрала невеста.
Леди Сара Чатто была одета в белую рубашку и черную объемную юбку длины до колен, а обута в туфли-лодочки на низком каблуке. Образ свой она дополнила шляпой, жемчужными серьгами-висюльками и клатчем.
Зара Тиндалл – сестра жениха – появилась на свадьбе в голубом платье-миди Rebecca Vallance, ободке в тон и туфлях-лодочках оттенка металлик.
Красивые кремовые наряды были и на подружках невесты, их роль была отведена дочерям жениха и невесты – Айли и Саванны Филлипс, а также Джорджины Сперлинг.