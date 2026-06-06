Королевская свадьба: какие образы выбрали гости для венчания Питера Филлипса и Харриет Сперлинг

Питер и Харриет Филлипс / © Getty Images

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Невеста шла под венец в белом платье с длинными рукавами, полностью покрытое кружевом, с квадратным декольте и прямым силуэтом от Emilia Wickstead, а на ее голове была тиара, одолженная компанией Pragnell Jewellery. Обула Харриет туфли от Jimmy Сhoo, которые едва виднелись под длинным подолом ее платья.

Питер и Харриет Филлипс / © Getty Images

Рассмотрим подробнее, кто же из королевских гостей посетил эту свадьбу.

Харриет Филлипс / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла приехали на церемонию венчания в церковь, но не остались на банкет, так как собрались после свадьбы посетить Эпсомское дерби. Камилла облачилась в платье и пальто цвета сливочного масла, а в руках держала сумку Lady Dior.

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Король Чарльз III / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Желтый наряд выбрала мама жениха - принцесса Анна.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принц и принцесса Уэльские приехали вдвоем. Кэтрин продемонстрировала нежный кремовый лук от Rouland Mouret и выглядела очень эффектно.

Принц и принцесса Уэльские / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи надела голубое платье Beulah London и шляпку с перьями Jane Taylor London.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Присутствовали на празднике сестры Йоркские – Евгения и Беатрис, они приехали со своими мужьями. Принцесса Беатрис была в зеленом платье от Emilia Wickstead, тот же бренд, который выбрала невеста.

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Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения, Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис / © Getty Images

Леди Сара Чатто была одета в белую рубашку и черную объемную юбку длины до колен, а обута в туфли-лодочки на низком каблуке. Образ свой она дополнила шляпой, жемчужными серьгами-висюльками и клатчем.

Леди Сара Чатто / © Getty Images

Зара Тиндалл – сестра жениха – появилась на свадьбе в голубом платье-миди Rebecca Vallance, ободке в тон и туфлях-лодочках оттенка металлик.

Зара Тиндалл / © Getty Images

Красивые кремовые наряды были и на подружках невесты, их роль была отведена дочерям жениха и невесты – Айли и Саванны Филлипс, а также Джорджины Сперлинг.

Невеста Харриет и подружки невесты - ее дочь Джорджина (слева) и Айла Филлипс (дочь Питера) / © Getty Images

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