ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
178
Время на прочтение
2 мин

Королевская свадьба: какие образы выбрали гости для венчания Питера Филлипса и Харриет Сперлинг

6 июня в церкви Всех Святых в Кембле, графство Глостершир, состоялась долгожданная свадьбы Питера Филлипса – сына принцессы Анны и старшего внука покойной королевы Елизаветы II. Он женился на детской медсестре Харриет Сперлинг, которая теперь будет носить фамилию Филлипс.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Питер и Харриет Филлипс

Питер и Харриет Филлипс / © Getty Images

Невеста шла под венец в белом платье с длинными рукавами, полностью покрытое кружевом, с квадратным декольте и прямым силуэтом от Emilia Wickstead, а на ее голове была тиара, одолженная компанией Pragnell Jewellery. Обула Харриет туфли от Jimmy Сhoo, которые едва виднелись под длинным подолом ее платья.

Питер и Харриет Филлипс / © Getty Images

Питер и Харриет Филлипс / © Getty Images

Рассмотрим подробнее, кто же из королевских гостей посетил эту свадьбу.

Харриет Филлипс / © Getty Images

Харриет Филлипс / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла приехали на церемонию венчания в церковь, но не остались на банкет, так как собрались после свадьбы посетить Эпсомское дерби. Камилла облачилась в платье и пальто цвета сливочного масла, а в руках держала сумку Lady Dior.

Король Чарльз III / © Getty Images

Король Чарльз III / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Желтый наряд выбрала мама жениха - принцесса Анна.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Принц и принцесса Уэльские приехали вдвоем. Кэтрин продемонстрировала нежный кремовый лук от Rouland Mouret и выглядела очень эффектно.

Принц и принцесса Уэльские / © Getty Images

Принц и принцесса Уэльские / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи надела голубое платье Beulah London и шляпку с перьями Jane Taylor London.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Присутствовали на празднике сестры Йоркские – Евгения и Беатрис, они приехали со своими мужьями. Принцесса Беатрис была в зеленом платье от Emilia Wickstead, тот же бренд, который выбрала невеста.

Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения, Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис / © Getty Images

Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения, Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис / © Getty Images

Леди Сара Чатто была одета в белую рубашку и черную объемную юбку длины до колен, а обута в туфли-лодочки на низком каблуке. Образ свой она дополнила шляпой, жемчужными серьгами-висюльками и клатчем.

Леди Сара Чатто / © Getty Images

Леди Сара Чатто / © Getty Images

Зара Тиндалл – сестра жениха – появилась на свадьбе в голубом платье-миди Rebecca Vallance, ободке в тон и туфлях-лодочках оттенка металлик.

Зара Тиндалл / © Getty Images

Зара Тиндалл / © Getty Images

Красивые кремовые наряды были и на подружках невесты, их роль была отведена дочерям жениха и невесты – Айли и Саванны Филлипс, а также Джорджины Сперлинг.

Невеста Харриет и подружки невесты - ее дочь Джорджина (слева) и Айла Филлипс (дочь Питера) / © Getty Images

Невеста Харриет и подружки невесты - ее дочь Джорджина (слева) и Айла Филлипс (дочь Питера) / © Getty Images

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
178
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie