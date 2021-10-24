Королевская свадьба: крестный сын принцессы Дианы обвенчался в Кафедральном соборе Афин

Крестный сын принцессы Дианы, принц Греции Филиппос, женился на Нине Флор уже в третий раз. Красивая свадебная церемония состоялась в Кафедральном соборе Афин.

Впервые пара связала себя узами брака во время личной церемонии в декабре 2020 года, пандемия тогда помешала молодоженам устроить пышное торжество, единственными гостями тогда были отец жениха и отец невесты. Это произошло на швейцарском горнолыжном курорте Санкт-Мориц. Весной 2021-го Нина и Филиппос отпраздновали свадьбу в высшем обществе в Кембриджшире, организованном писателем Vogue Элис Нейлор-Лейланд и ее мужем Томом в их доме Stibbington House.

Свадьба принца Филиппоса и Нины Флор / Associated Press

И вот теперь 35-летний Филиппос, младший сын короля Греции Константина III, связал себя узами брака с 34-летней наследницей VistaJet во время пышной церемонии венчания в Кафедральном соборе Афин, на которой присутствовали члены королевской семьи из нескольких европейских монархий. Среди гостей присутствовали король Константин - крестный отец принца Уильяма - и мать Филиппа, королева Дании Анна-Мария, а также принцесса Евгения, принцесса Беатрис и другие члены королевских семей. Отец невесты, швейцарский миллиардер и автогонщик Томас Флор, также был на празднике и вел свою дочь к алтарю.

Нина Флор с отцом Томасом / Getty Images

Свадьба принца Филиппоса и Нины Флор / Associated Press

Нина Флор была в пышном белом платье с глубоким V-образным декольте, большим бантом на талии и пышной юбкой со шлейфом, расшитом цветами. Ее голову украшала миниатюрная тиара, а на запястье был золотой браслет. Волосы были собраны в прическу, а макияж был в натуральных оттенках.

Свадьба принца Филиппоса и Нины Флор / Getty Images

Жених был одет во фрак, синюю жилетку, черные брюки, белую рубашку и темный галстук.

Свадьба принца Филиппоса и Нины Флор / Associated Press

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Напомним, греческая королевская семья впервые объявила помолвке Нины и Филиппоса в сентябре 2020 года. В заявлении также сообщалось, что принц сделал предложение во время отдыха на острове Итака ранее тем летом. Филиппос работает аналитиком хедж-фонда в Нью-Йорке, а Нина - креативным директором авиационной компании своего отца, а также основателем центра экологических морских исследований Базаруто в Мозамбике.

Свадьба принца Филиппоса и Нины Флор / Associated Press

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