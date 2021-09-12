Королевская свадьба: внучка принцессы Александры вышла замуж за шведского финансиста

Теплая бархатная осень – еще одна прекрасная пора для королевских свадеб.
10 сентября состоялось венчание внучки принцессы Александры (двоюродной сестры королевы Елизаветы II) Флоры Огилви и шведского финансиста Тимоти Вестерберга.
Официально они расписались еще в прошлом году – 26 сентября, но пандемия не дала им возможности провести венчание, поэтому они его попросту перенесли.
В пятницу Флора и Тимоти обвенчались в церкви Сент-Джеймсского дворца. К алтарю невеста шла в платье от бренда Phillipa Lepley с V-образным декольте и фатой, расшитой кружевом, а ее голову украшала фамильная "Тиара Огилви". 26-летняя невеста позаимствовала некоторые украшения своей бабушки, принцессы Александры, для своего знаменательного дня: бриллиантовые серьги с жемчужными камнями. В руках невесты был небольшой букет белых цветов, созданный Изабелой Дави.
Жених, шведский финансист, который в свое время был профессиональным хоккеистом, надел черный фрак, белую рубашку, лавандовый галстук и серые брюки в полоску.
Напомним, пара объявила о своей помолвке в ноябре 2019 года. Роспись состоялась в сентябре прошлого года, тогда Флора была одета в белое платье с квадратным вырезом от Emilia Wickstead, а снимком с церемонии делилась в Instagram.
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