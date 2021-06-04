Королевская выставка: рассматриваем образ принцессы Маргарет в платье 18 века

В Кенсингтонском дворце проходит выставка королевских нарядов и других предметов гардероба под названием Royal Style in the Making.

Центральным элементом этой выставки является свадебное платье принцессы Уэльской Дианы, в котором леди Ди шла под венец с принцем Уэльским Чарльзом 29 июля 1981 года.

Но кроме платья принцессы Дианы на выставке также был представлен очень интересный наряд принцессы Маргарет – младшей сестры королевы Елизаветы II.

Выставка в Кенсингтонском дворце / Associated Press

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Эффектное бальное платье 18 века принцесса Маргарет надевала на благотворительный бал в помощь Друзьям Святого Иоанна в особняке в Лондоне, 1 июля 1964 года. Вместе с ней на снимке запечатлен лорд-мэр Лондона, сэр Джеймс Харман.

Это роскошное шелковое платье бирюзового цвета с кружевными рукавами и подчеркнутой талией было создано Оливером Месселем. Принцесса Маргарет была давней поклонницей известного театрального художника по костюмам.

Принцесса Маргарет и сэр Джеймс Харман / Getty Images

Надев это платье в 1964 году, принцесса Маргарет подобрала к нему драгоценное колье и массивные серьги-висюльки, а также ей сделали эффектную прическу с перьями в волосах. Сегодня королевские принцессы больше не носят такие наряды.

Принцесса Маргарет / Getty Images

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Выставка свадебного платья принцессы Дианы в Кенсингтонском дворце (6 фото)

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